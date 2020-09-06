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فيديو.. رامي عياش يطرح برومو كليب "أنا ثائر" عن انفجار مرفأ بيروت

كتب:

ياسمين محمود
12:31 ص | الأحد 06 سبتمبر 2020
رامي عياش

رامي عياش

أعلن المطرب اللبناني رامي عياش، استعداده لطرح كليب يتناول أحداث لبنان الحالية وانفجار مرفأ بيروت.

ونشر "عياش" برومو للأغنيه المقرر طرحها خلال أيام، وتحمل اسم "أنا ثائر"، وعلق قائلًا "أنا ثائر.. انفجار مرفأ بيروت قريبًا".

وأُصيبت داليدا، زوجة رامي عياش، في الانفجار الذي وقع بالمرفأ، وتداول عدد من محبيه مقطع فيديو لها عبر "إنستجرام"، وظهرت غارقة في دمائها، ومازالت تتلقى الإسعافات بأحد مستشفيات لبنان.

وأصيبت داليدا عياش بالانفجار، حيث كانت متواجدة في منطقة الأشرفية حيث سقط الزجاج عليها، بينما كان رامي عياش وأولادها في منزلهم.

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