رئيس التحرير

محمود مسلم

أحمد جمال يطرح بوستر كليبه الجديد "محتاج سنة".. قريبا

كتب:

ياسمين محمود
06:23 م | الأحد 20 سبتمبر 2020
احمد جمال

احمد جمال

شوق المطرب أحمد جمال جمهوره لأغنيته الجديدة "محتاج سنة"، ونشر جمال بوستر الكليب الذي يحمل اسم الأغنية معلقا "قريبا".

وطرح "جمال"، مؤخرا أغنية "من غير مجاملة"، حيث قام بتشويق جمهوره عبر تويتر قائلا: "من غير مجاملة‬⁩ يوم 1/8/2020 من ألحاني وكلمات الشاعر الكبير أمير طعيمة وتوزيع صديقي المبدع محمد شفيق، هتسمعوا حاجة مختلفة".

يذكر أن آخر أعمال "جمال"، كانت أغنية "كل سنة وأنت طيب" على يوتيوب، ومن قبلها أغنية "إحنا مش بتوع حداد"، التي طرحها بالتزامن مع مسلسل الاختيار.

اقرأ المزيد:

أحمد كرارة يعلن بدء تصوير مشاهده في "جمال الحريم"

فيديو... أحمد جمال يطرح "فجر" ويهديها لأطفال 57357

أحمد جمال يحتفل بنجاح "من غير مجاملة" الثلاثاء المقبل

"مزيكا" تطرح "من غير مجاملة" لـ أحمد جمال بمناسبة عيد الأضحى