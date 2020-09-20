محمد رمضان يحتفل بوصول متابعيه إلى 15 مليونا

احتفل الفنان محمد رمضان بوصول عدد متابعيه عبر موقع انستجرام إلى 15 مليونا.

وعلق رمضان قائلًا: "الحمدلله العيلة بتكبر.. ثقة في الله نجاح".

رمضان طرح مؤخرا كليب "يا حبيبي"، الذي يجمعه بمغني الراب جيمس، وتم التصوير في دبي، حيث سافر رمضان بطائرة خاصة بصحبة أسرته إلى دبي، لتصوير الكليب.

وروّج محمد رمضان للكليب قبل طرحه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بنشر صورة له من كواليس تصوير الفيديو كليب، مُعلقًا عليها بقوله: "بكرة إن شاء الله.. يا حبيبي".