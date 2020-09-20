محمد رمضان يشكر "المرور" بعد تجديد رخصة القيادة: مكان على أعلى مستوى

وجه الفنان محمد رمضان رسالة شكر إلى الإدارة العامة للمرور، بعد تجديد رخصة القيادة الخاصة به.

وشارك "رمضان" جمهوره، صورة تجمعه بأحد القيادات الأمنية، معلقًا عليها "رسالة شكر إلى الإدارة العامة للمرور في مصر، اليوم في أثناء تجديدي لرخصة القيادة في مقرها الجديد بالسادس من أكتوبر، شيء عظيم ومُشرف ويدعو للفخر، مكان على أعلى مستوى لخدمة الشعب".

واحتفل الفنان محمد رمضان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مؤخرًا مع جمهوره بوصول قناته على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" 11 مليون مشترك.

وعلق "رمضان" قائلًا: "الحمد لله ثم شكرًا لجمهوري الغالي، قناتي على اليوتيوب تحصد 11 مليون مشترك".

كما طرح "رمضان"، مؤخرا كليب "يا حبيبي"، الذي يجمعه بمغني الراب جيمس، وتمّ التصوير في دبي، حيث سافر رمضان بطائرة خاصة بصحبة أسرته إلى دبي، لتصوير الكليب، وروّج للكليب قبل طرحه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بنشر صورة له من كواليس تصوير الفيديو كليب، مُعلقًا عليها بقوله: "بكرة إن شاء الله.. يا حبيبي".