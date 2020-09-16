الثقافة: نجهز لعدة معارض في الأقاليم قبل معرض القاهرة للكتاب 2021

تستعد الهيئة العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج على، لإقامة عدد من المعرض الإقليمية، قبل تنظيم معرض القاهرة الدولي للكتاب 2021، بهدف تحريك سوق النشر، وذلك بعد التأكد من نجاح معرض الإسكندرية المقرر إقامته بأرض كوتة 1 إلى 10 أكتوبر المقبل.

وأوضح إسلام بيومي مدير إدارة المعارض بالهيئة العامة للكتاب، لـ "الوطن"، "نعقد عدة اجتماعات حاليا بوزارة الثقافة لدراسة إقامة عدة معارض للكتاب في الأقاليم، ولكن ننتظر نجاح معرض الإسكندرية، تزامنا مع الاستعداد للمعرض المقبل، كأول معرض لوزارة الثقافة، بعد استئناف انشطة معارض الكتاب فى مختلف محافظات مصر".

وعن الإجراءات المقرر تطبيقها، أوضح "بيومي" أن الهيئة تقوم بمراعاة عدة تدابير وقائية فى المعرض، وبخصوص التحكم في نسبة الـ 50% من الزائرين، سيتم تحدديها من خلال عدد تذاكر الدخول، على أن يتم السماح بالدخول لعدد آخر من الزائرين عقب خروج العدد الأول من الزائرين.

وتابع، "معرض الإسكندرية سيكون هذا العام بلا فعاليات ثقافية وفتية منعا للتكدس، ولإتاحة مساحات لتواجد الزوار، كما تم توسعة الممرات بين الأجنحة لتحقيق هدف التباعد، كما تم تقليل عدد المشاركين عن الدورات السابقة".

وأشار إلى أن هناك إقبالا غير عادي من الناشرين على المشاركة فى المعرض، حيث تقدم إلى الآن نحو 100 ناشر وباب التقدم للمشاركة متاح إلى الخميس، موضحا: ولو تقدم عدد كبير من الناشرين أكبر من الأجنحة المخصصة لهم سيتم عمل قرعة علنية للاختيار على المشاركة.

وتابع بيومي: "نحاول تتنشيط حركة النشر، والهيئة تخطط لإقامة سلسلة معارض يجرى دراسة إقامتها خلال الفترة المقبلة قبل إقامة معرض القاهرة الدولي، وننتظر نجاح معرض الإسكندرية بعد إقامته مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية التي أقرها مجلس الوزراء.

وعقب حزمة القرارات الجديدة الى اتخذتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أعلنت الدكتورة ايناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، استئناف أنشطة معارض الكتاب فى مختلف محافظات مصر، وتبدأ بمعرض الإسكندرية للكتاب الذى يقام فى الفترة من 1 حتى 10 اكتوبر بأرض كوتة.

وجهت وزيرة الثقافة، الشكر لرئيس مجلس الوزاء على الاهتمام باستمرار رسالة التنوير والذى يعكس إيمان الدولة بأهمية الإبداع فى بناء الإنسان وتطوير المجتمع، وأشادت بالقرار الذى يتيح استئناف أنشطة معارض الكتاب بنسبة حضور 50% من الطاقة الاستيعابية للمواقع المستضيفة مع الالتزام بالتدابير الوقائية التى أقرها مجلس الوزراء، والقرار يبرز تواصل جهود إعادة الحياة إلى شكلها الطبيعى فى مصر.

وقال الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إن معرض الإسكندرية للكتاب يقام على مساحة 3000 متر، ويشهد مشاركة 134 دار نشر، بالإضافة إلى إعداد الساحة لمشاركات مختلف قطاعات وزارة الثقافة.

وسيتم تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا والتى تشمل قياس درجات الحرارة، المرور عبر بوابات التعقيم الذاتى، الالتزام بارتداء الاقنعة الطبية، الحفاظ على مسافات التباعد الامن بالاضافة الى تحديد عدد الزوار طبقا للطاقة الاستيعابية التى حددها مجلس الوزراء، مشيرا إلى الاستعداد لتنظيم عدد من المعارض الاخرى فى مختلف المحافظات.