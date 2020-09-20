6000 طالب وطالبة سجلوا رغباتهم بمعامل التنسيق الإلكتروني بالقاهرة

يسدل موقع التنسيق الإلكتروني، غدا، الستار امام طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2020، حيث توافد أكثر من 6 آلاف طالب وطالبة علي معامل التنسيق بجامعات القاهرة الكبري "القاهرة وعين شمس وحلوان"، منذ انطلاق أعمال المرحلة الخميس الماضي، على أن يغلق باب التسجيل الرغبات المرحلة مساء غد الاثنين.

وشهدت معامل التنسيق الإلكتروني بجامعة القاهرة، اقبالا متوسطا من قبل الطلاب منذ بدء اعمال تسجيل رغبات المرحلة الثالثة.

وقال مصدر مسئول بالجامعة، إن أكثر من 1200 طالب وطالبة سجلوا رغباتهم حتى الآن بالثلاث كليات المخصصة لأعمال التنسيق، مؤكدا أن هناك تعليمات مشددة من قبل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بضرورة تذليل أي عقبات تواجه الطلاب اثناء التسجيل.

واضاف المصدر أن الجامعة طبقت جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19، وكذلك تحقيق التباعد الاجتماعي للمحافظة على صحة وسلامة الطلاب والعاملين.

وفي جامعة عين شمس، استمرت معامل الحاسب الآلي المخصصة للتنسيق الإلكترونى بالكليات بمختلف المناطق، فى استقبال الطلاب الراغبين في التقدم إلكترونياً للمرحلة الثالثة، وأسرهم وفقاً للشروط المعلنة على موقع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى وذلك لليوم الرابع على التوالي، حيث توافد حتى الآن بمعامل الجامعة أكثر من 3 آلاف طالب وطالبة سجلوا رغباتهم.

وخصصت 13 معملا لتقديم خدمات التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة وإشراف الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و قد تم مراعاة التوزيع الجغرافي للمقرات والمعامل المخصصة للتنسيق الإلكتروني لتوفير الخدمة والتيسير على أكبر عدد من الطلاب وأسرهم.كما شددت إدارة الجامعة على تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية اللازمة والتعقيم المستمر لمعامل التنسيق بالجامعة.

وقال الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان ، أن الجامعة استقبلت أكثر من 2000 طالب وطالبة بمعامل الجامعة المخصصة للتسجيل الإلكتروني للتنسيق، مؤكدا أن الجامعة وفرت أكثر من 400 جهاز حاسب آلي موزعة على المعامل بمختلف الأماكن.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت اليوم، عن ظهور نتائج تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية تنسيق 2020.

وأوضحت الوزارة أنه على الطلاب الدخول الى موقع التنسيق الالكتروني لمعرفة نتائجهم علما بأنه يمكن طباعة بطاقة الترشيح النهائيةمن خلال الموقع وسيتم ارسال الكشوف النهائية الي الكليات والمعاهد حتي يتمكن الطلاب من استكمال اجراءات قيدهم.

أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمى والمشرف العام على مكتب التنسيق،، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 155 ألف طالب وطالبة للعام الجامعي 2020/2021.

وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أية شكاوى، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفا أنه على الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبى (الكمامة)، حيث لن يسمح لأى طالب بدخول معامل التنسيق دون ارتدائها مع اتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.