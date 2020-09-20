رئيس "الفنون الشعبية": محمود رضا كان أحد رموز القوى الناعمة في مصر

قال الفنان عادل عبده، رئيس البيت الفني للفنون الشعبية، إن الفنان الكبير محمود رضا كان مثالًا مبهرًا للجدية والالتزام والمثابرة، والكل شهد بعبقريته وموهبته الاستثنائية.

وأضاف "عبده"، على هامش حفل تأبين الثقافة للفنان محمود رضا، في تصريحات لـ"الوطن"، إن محمود رضا يستحق منا كل تقدير وتكريم، مضيفًا "عملنا بروفات مكثفة لتجهيز حفل لائق بمحمود رضا، فهو قيمة كبير وتاريخ نفتخر به جميعًا".

وأكد أن الفنان الراحل أحد رموز القوى الناعمة في مصر، حيث قام بجمع الرقصات الشعبية من مختلف قرى ونجوع مصر، وقدمها في لوحات راقصة تعبر عن الهوية المصرية، كما قدمها لدول العالم بشكل جميل على مدار أكثر من 60 عامًا.

واشار "عبده" إلى أن قطاع الفنون الشعبية، ينظر إلى مشروع محمود رضا باعتباره النموذج الرائد والمعلم، والأب الروحي، وصاحب التجربة الفريدة، والثقافة تحافظ على هذا التراث بتطوير قطاع الفنون الشعبية بإضافة راقصين عارضين خلال عملها المستمر.

وتنظم وزارة الثقافة حفل تأبين الفنان محمود رضا، بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وبحضور قيادات وزارة الثقافة، وذلك على مسرح البالون التابع للببت الفني للفنون الشعبية، برئاسة عادل عبده.

يُشار إلى أن وزارة الثقافة أصدرت كتابًا تذكاريًا بهذه المناسبة، يضم كلمات عن محمود رضا لكل من وزيرة الثقافة، وعدد من الفنانين.

يذكر أنّ محمود رضا ولد عام 1930 بالقاهرة، وتخرج في كلية التجارة جامعة القاهرة عام 1954، وأسس فرقة رضا للفنون الشعبية مع شقيقه الراحل على رضا، ووضع الكثير من تصميمات الاستعراضات التي وصلت بالفرقة إلى العالمية، كما شارك في عدد من الأعمال السينمائية التي قدمتها فرقة رضا وغيرها، كما طاف قرى مصر لنقل صورة واضحة عن العادات والتقاليد في مختلف المحافظات، والتي برزت مصداقيتها في تصميماته الناجحة.