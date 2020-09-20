الخطيب: تركيا بدأت بمعاداة مصر.. انصاعت للإخوان وآوت عناصرها

قال الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، مدير تحرير جريدة "الوطن"، إن مصر ليست لديها مطالب من الدولة التركية، ولكن أنقرة تعرف جيدًا ما الذي يجب أن تفعله وما الذي يجب أن يكون حتى تعود العلاقات المصرية التركية لطبيعتها، موضحًا أن العلاقات الدولية تُبنى على التكافؤ وعلى عدم الإضرار بالآخرين.

وأضاف "الخطيب"، خلال استضافته على شاشة "العربية الحدث" عبر تطبيق "زوم"، أن تركيا هي من بدأت العداء مع مصر منذ 7 سنوات، بلا معرفة حقيقية لأسباب ذلك، سوى الأيدولوجية الخاصة بها والانصياع التام والانتماء لجماعة الإخوان الإرهابية، موضحًا أن تركيا تُناصر تنظيم الإخوان.

وأشار مدير تحرير جريدة "الوطن"، إلى أن تركيا جلبت العشرات من الهاربين والجنائيين على ذمة قضايا في مصر، ونفذوا عمليات إرهابية في مصر، وقامت أنقرة بإيواء هؤلاء على أراضيها ومنحتهم الجنسية التركية، فضلًا عن ممارستها التحريض العلني عن طريق إنشاء وسائل الإعلام مناوئة للقاهرة.