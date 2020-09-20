جامعة الملك سلمان الأهلية: نسعى لتحقيق تنمية بشبه جزيرة سيناء

قال الدكتور أشرف سعد، القائم بأعمال رئيس جامعة الملك سلمان الأهلية الدولية، إن الجامعة موجودة في جنوب سيناء، والغرض منها إقامة مجتمع في منطقة سيناء، وفي تلك الجامعة يتم تقديم تعليم فاخر للطلاب.

وأضاف "سعد"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم" والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن الجامعات الأهلية الجديدة هي جامعات الجيل الرابع وما بعدها، موضحا أن هدف الجامعة تحقيق تنمية في شبه جزيرة سيناء بإنشاء الجامعة هناك.

وأكد أن للجامعة فلسفة في التخصصات المختلفة، وتم تنظيم تدريب صيفي للطلاب لتحقيق تكامل بين المعارف والمهارات الخاصة بالطلاب، مشيرا إلى أن فرع الطور من الجامعة به 4 كليات رئيسية بواقع 205 فدادين، وهي مدينة تعليمية متكاملة مثل الهندسة والصناعات التكنولوجية، كما يتم العمل على قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة.