جامعة الملك سلمان: بدء الدراسة بفرعي "رأس سدر وشرم الشيخ" العام الجديد

أكد الدكتور أشرف سعد، القائم بعمل رئيس جامعة الملك سلمان الأهلية، أن هناك خطة كبرى للعمل خلال الفترة المقبلة، لإنجاز عدد من المهام بشأن الاستعداد للعام الدراسي الجديد، مضيفًا أن الدراسة ستكون بفرعي الجامعة بشرم الشيخ ورأس سدر، على أن يتم افتتاح الفرع الثالث بمدينة الطور خلال 6 أشهر.

وأضاف رئيس جامعة الملك سلمان الدولية، في حواره لـ" الوطن"، أنه من المقرر أن تضم المرحلة الأولى من افتتاحات الجامعة 1000 طالب وطالبة بمختلف البرامج، مشيرًا إلى أن الأسبوع المقبل سيتم الانتهاء من جميع التعاقدات مع أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

وإلى نص الحوار:

-بداية.. حدثنا عن خطة العمل بالجامعة الفترة المقبلة؟

- لدينا خطة كبيرة، للعمل خلال الفترة المقبلة لإنهاء عدد من المهام المتعلقة بجامعة الملك سلمان الأهلية، وذلك بشأن الاستعداد للعام الدراسي الجديد، وسيتم افتتاح فرعي "شرم الشيخ ورأس سدر"، وبعدهما بـ6 أشهر سيتم افتتاح فرع الجامعة بالطور.

وبالنسبة لفرع رأس سدر، سيتم افتتاح كليات "العلوم الإدارية والزراعات الصحراوية والصيدلة والطب وطب الأسنان"، وبعض الكليات التي سيتم افتتاحها في فرع الطور سيتم استضافتها في فرع الجامعة برأس سدر مثل كلية الهندسة والصناعات التكنولوجية وكلية العلوم"، وكلية هندسة وعلوم الحاسب سيتم بدء الدراسة مؤقتها بها بفرع الجامعة في شرم الشيخ.

بالإضافة إلى افتتاح 4 كليات بفرع الجامعة بشرم الشيخ، وهم كليات "العمارة، والفنون والتصميم، والألسن واللغات التطبيقية، والسياحة والضيافة".

الانتهاء من تعاقدات أعضاء هيئة التدريس والهيكل الإداري بالجامعة.. قريبًا

-ماذا عن اختبارات القبول؟

- تبدأ اختبارات القبول (المجمعة - الإنسانيات - اللغة الانجليزية) خلال الفترة من اليوم 8 سبتمبر إلى 11 سبتمبر، وستكون باللغة الإنجليزية، ثم يبدأ اختبار التفكير النقدي من 14 إلى 15 سبتمبر، ويتبع ذلك إعلان النتائج النهائية يوم 17 سبتمبر، على أن تبدأ المقابلات الشخصية من 19 إلى 22 سبتمبر، ثم يبدأ الكشف الطبي من 26 إلى 30 سبتمبر.

-ماذا عن الجامعات الدولية التي سيتم التوقيع معها بشأن التؤامة؟

يجرى حاليا الاتفاق معها، وسيتم الإعلان عنها قريبا فور الانتهاء من إجراءات تعاقدات الشركات.

-كم عدد الطلاب المقدر قبولهم كمرحلة أولى بالجامعة العام الجديد؟

1000 طالب وطالبة، وممكن نزيد نسبة بسيطة كمرحلة أولى.

-ماذا عن المصروفات الدراسية؟

- تم الإعلان عنها على موقع الجامعة، وهي تقل عن نظيرتها رغم جودة الخدمة التعليمية المقدمة، ولكن إذا في حالة إجراء تعاقدات التؤامة ستزيد المصروفات وستكون بنسبة التكلفة فقط وليس للربح، وستكون المصرفات الإضافية في حال وجود شركات دولية وبسعر التكلفة، ونحن لا نسعى للربح.

1000 طالب مقرر قبولهم بالجامعة العام الجديد

-ماذا عن التعقادات مع أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة؟

- الحمد لله انتهينا من إجراءات التعاقد والتعيين مع عدد لابأس به من أعضاء هيئة التدريس، وسيتم الانتهاء من جميع الإجراءات المتعلقة بالتعيين خلال الأسبوع المقبل.

-ماذا عن أماكن الإقامة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب؟

جهزنا أماكن للإقامة على أعلى مستوى، وفندقي للجميع، وبتكاليف مناسبة.

كيف تكون وسائل الانتقالات؟

- جارِ تنظيم وسيلة مواصلات، والبداية ستكون بتنظيم خط سير واحد لجميع منتسبي الجامعة، وبعد ذلك سيتم عمل خطوط سير متفرقة على مدار الأسبوع ولمختلف المناطق.

ماذا عن المنح الدراسية بالجامعة؟

تقدم الجامعة منح للطلاب المتفوقين، لكن ظروفهم الاجتماعية تستدعي مساعدتهم في تكاليف الدراسة، ولكن بشروط، وهي أن يتقدم الطالب بطلب للحصول على المنحة في حالة وجود ظروف تمنعه من تحمل نفقات الدراسة، مثل فقدان ولي الأمر خلال الدراسة، وعدم قدرة من يعوله على دعمه، شريطة نجاح الطالب في كل المقررات الدراسية حتى تاريخ طلب المنحة، وسوف يتم فحص كل حالة على حدة من خلال المرشد الأكاديمي للطالب، وتقديم تقرير برأيه في مدى أحقية الطالب في الحصول على المنحة.