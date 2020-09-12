رئيس التحرير

محمود مسلم

تمهيد الطرق المؤدية إلى جامعة "الملك سلمان" برأس سدر

كتب:

حماده الشوادفي
03:52 م | السبت 12 سبتمبر 2020
حملة النظافة

حملة النظافة

شنت الوحدة المحلية لمدينة رأس سدر، بمحافظة جنوب سيناء، اليوم السبت، حملة نظافة موسعة بمحيط فرع جامعة "الملك سلمان"، لرفع مخلفات البناء الناتجة عن أعمال الإنشاء، وتسوية التربة المحيطة بها، تمهيداً لافتتاحها قريباً، وفقاً لتعليمات القيادة السياسية.

وأكد المحاسب علي حمادة، رئيس مدينة رأس سدر، أن العمل يجري على قدم وساق، لرفع كافة المخلفات، وتمهيد محيط الجامعة بالشكل الذي يليق بها.

وأشار رئيس المدينة إلى أنه جرى الدفع بمعدات مجلس المدينة، بالإضافة إلى مشاركة أحد المقاولين، من أبناء المدينة، بمعدات ثقيلة كجهود ذاتية، لسرعة الانتهاء من رفع كافة المخلفات تمهيداً لافتتاحها.

ويقام فرع جامعة الملك سلمان بمدينة رأس سدر على مساحة 330 فداناً، ويضم 4 كليات هي علوم المجتمع، والعلوم الإدارية، والزراعات الصحراوية، والطب البيطري.

اقرأ المزيد:

مدينة رأس سدر تطرح كافتيريا "عايدة" في مزايدة علنية

رئيس مدينة رأس سدر يتابع أعمال الحماية من أخطار السيول

تعافي أول 3 حالات من مصابي كورونا في مدينة رأس سدر

رئيس مدينة رأس سدر: تطبيق القانون على المتقاعسين عن سداد الأقساط الحكومية