تمهيد الطرق المؤدية إلى جامعة "الملك سلمان" برأس سدر

شنت الوحدة المحلية لمدينة رأس سدر، بمحافظة جنوب سيناء، اليوم السبت، حملة نظافة موسعة بمحيط فرع جامعة "الملك سلمان"، لرفع مخلفات البناء الناتجة عن أعمال الإنشاء، وتسوية التربة المحيطة بها، تمهيداً لافتتاحها قريباً، وفقاً لتعليمات القيادة السياسية.

وأكد المحاسب علي حمادة، رئيس مدينة رأس سدر، أن العمل يجري على قدم وساق، لرفع كافة المخلفات، وتمهيد محيط الجامعة بالشكل الذي يليق بها.

وأشار رئيس المدينة إلى أنه جرى الدفع بمعدات مجلس المدينة، بالإضافة إلى مشاركة أحد المقاولين، من أبناء المدينة، بمعدات ثقيلة كجهود ذاتية، لسرعة الانتهاء من رفع كافة المخلفات تمهيداً لافتتاحها.

ويقام فرع جامعة الملك سلمان بمدينة رأس سدر على مساحة 330 فداناً، ويضم 4 كليات هي علوم المجتمع، والعلوم الإدارية، والزراعات الصحراوية، والطب البيطري.