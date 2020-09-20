قبل بدء تأبينه.. الظهور الأخير لـ محمود رضا "فيديو"

يبدأ، بعد قليل، حفل تأبين الفنان الراحل محمود رضا، مؤسس فرقة رضا للفنون الشعبية، بمسرح البالون بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم\.

وانتهت، بالأمس، التجهيزات النهائية لحفل تأبين رائد الفن الشعبي والإستعراضي الفنان محمود رضا، على خشبة مسرح البالون، والذي يبدأ مساء اليوم ويستمر لمدة 8 أيام.

ورحل الفنان محمود رضا في 10 يوليو الماضي بعد مسيرة فنية طويلة استطاع خلالها أن يوثق ويحافظ على التراث المصري من خلال فن الاستعراض، حيث حمل على عاتقه رفقة شقيقه علي رضا، مهمة الحفاظ على فن الرقص الشعبي والثقافة المصرية، فلكل محافظة مصرية وقرية، فن خاص بها، استطاعت فرقة رضا للفنون الشعبية أن تحافظ عليه، لتصفه "سي إن إن"، بأنه أحد أهم المبدعين في الفن المصري، وشبهوه بالراقص الأمريكي الشهير جين كلي.

وكان محمود رضا عاشقا للفن وللرقص ولم يتخلى يوما عن لياقته وشغفه كفنان، حيث كان الظهور الأخير له في شهر ديسمبر من عام 2019 على خشبة المسرح مع أفراد فرقة رضا.

ونشرت مقطع الفيديو ابنته الفنانة شيرين رضا عبر حسابها الخاص بـ"إنستجرام"، وظهر الفنان محمود رضا وهو يؤدي مع فرقته الرقصة الأخيرة، من فيلم "غرام في الكرنك"، احتفالا بعيد ميلاده، ما أثار إعجاب الكثيرين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي،معلقةً عليه: "بابا".

يذكر أنه بالأمس، جرت البروفات الأخيرة لحفل التأبين بحضور المخرج عادل عبده رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، الفنان محمد الحلو، الفنانة مي فاروق، الفنان محمد رؤوف، السيناريست مدحت العدل وكوكبة من أعضاء فرقة رضا.