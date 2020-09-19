تفاصيل التجهيزات النهائية لاحتفالية الراحل محمود رضا

تقام حاليا على مسرح البالون، التجهيزات النهائية لحفل تأبين رائد استعراضات الفن الشعبي، الفنان محمود رضا، والذي يبدأ اعتبارا من غد الأحد 20 سبتمبر وتستمر 8 أيام.

تجري البروفات حاليا بحضور المخرج عادل عبده رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، الفنان محمد الحلو، الفنانة مي فاروق، الفنان محمد رؤوف، والسيناريست مدحت العدل وكوكبة من فرقة رضا.

من المفترض أن يبدا الحفل بفيلم وثائقي عن الفنان الراحل، يليه أغنيه بعنوان "واحد مننا" تأليف مدحت العدل وغناء محمد الحلو ومي فاروق.

وتم تجهيز المسرح على شكل بانرات تحمل صور الفنان الراحل محمود رضا، وقد بدأت التجهيزات للاستعراضات منذ أسبوع.