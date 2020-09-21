التعليم العالي: 160 ألفا سجلوا بالمرحلة الثالثة.. وختام التنسيق اليوم

أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، المشرف العام على مكتب التنسيق، أنّ عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بلغ حتى أمس 160 ألف طالب وطالبة للعام الجامعى 2020/ 2021، موضحاً أنه سيتم غلق باب التسجيل لطلاب المرحلة فى السابعة مساء اليوم الاثنين.

وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة انتظام سير إجراءات إدخال رغبات الطلاب عبر موقع التنسيق الإلكترونى دون شكاوى، ووجّه الطلاب بكتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفاً أنه على الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبى، ولن يُسمح لأى طالب بدخول معامل التنسيق دون ارتدائها مع اتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.

من جانبها أعلنت وزارة التعليم العالى أنه تقرر تأجيل الإعلان عن نتائج اختبارات القبول بالجامعات الأهلية الجديدة الثلاث «الجلالة والملك سلمان والعلمين»، لفترة لن تزيد على 72 ساعة، لحين مراجعة المستندات المرفوعة من من قبَل الطلاب الراغبين فى التقدم للالتحاق ببرامج وكليات الجامعات.

وأوضحت الوزارة فى بيان أمس أن التأجيل جاء بسبب الإقبال بأعداد كبيرة على البرامج والكليات من قبَل مختلف الشهادات «ثانوية عامة، شهادات دولية، شهادات عربية»، ووجود الكثير من المستندات المرفوعة على الملف الشخصى للطلاب المتقدمين للجامعات بشكل غير دقيق وواضح، حرصاً من الجامعة على عدم تأثير قيام بعض أبنائنا الطلاب برفع مستندات غير مدققة داخل ملفهم الشخصى على فرص قبولهم فى الجامعات الأهلية الجديدة.

وقال الدكتور محمد شعيرة، رئيس القطاع الهندسى بوزارة التعليم العالى، إنه تقرر قبول 5 آلاف طالب بالجامعات الثلاث كمرحلة أولى بالعام الدراسى الجديد، مؤكداً أن اختبارات القبول «المجمعة- الإنسانيات- اللغة الإنجليزية» انطلقت خلال الفترة من 8 إلى 11 سبتمبر وكانت باللغة الإنجليزية، ثم اختبار التفكير النقدى من 14 إلى 15 سبتمبر.