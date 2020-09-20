معامل التنسيق تستقبل طلاب المرحلة الثالثة لليوم الرابع على التوالي

استأنفت معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعات الحكومية، استقبال طلاب المرحلة الثالثة تنسيق 2020، لليوم الرابع على التوالي، وذلك بدءا من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة عصراً، على أن يغلق باب التسجيل غداً الأثنين السابعة مساءً.

وأعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم السبت، أنَّ عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 120 ألف طالب وطالبة للعام الجامعي 2020-2021.

التعليم العالي: 120 ألف طالب سجلوا رغبات تقليل الاغتراب

وأكّد رئيس قطاع التعليم، انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أي شكاوى، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا أنَّه على الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبي "الكمامة"، حيث لن يسمح لأي طالب بدخول معامل التنسيق دون ارتدائها مع اتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.

وأوضح أنَّ تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بدأ صباح الخميس الموافق 17 سبتمبر، وينتهي مساء الاثنين الموافق 21 سبتمبر الجاري، على ان تعلن نتائجها بعد الإنتهاء من تسجيل باقي طلاب المرحلة الناجحين في الدور الثاني كورونا.

واستقبلت صباح اليوم معامل تنسيق جامعة القاهرة، بمقارها بكليات الهندسة والزراعة والدراسات العليا للبحوث الإحصائية، طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي، لإجراء التنسيق الإلكترونى بالمرحلة الثالثة للعام الدراسي الجديد 2020- 2021.

وتستمر معامل التنسيق الجامعة في العمل طوال فترة التنسيق بالمرحلة الثالثة، حيث تضم المعامل 320 جهاز حاسب آلي حديث، ويتواجد بها موظفون مختصون لتقديم المعلومات الكافية للطلاب وأولياء الأمور دون التدخل في رغباتهم، إلى جانب فنيين مدربين لحل أي مشكلة قد تطرأ سواء في أجهزة الحاسب الآلي أو الإنترنت.

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وجه بالاستعداد الكامل لنجاح معامل التنسيق الثلاثة، في استقبال طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم، وتقديم التسهيلات اللازمة والخدمات المطلوبة، كما وجه بتذليل العقبات التي تقابل الطلاب أثناء الكشف الطبي، وتعدد عيادات الكشف وتخصيص أماكن مغطاة لاستقبال الطلاب منعًا للتكدس، وتوفير سبل الراحة لهم، مع تطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، ومنع الطلاب من الدخول دون ارتداء الكمامة الواقية، وتقسيم طلاب الكليات ذات الأعداد الكبيرة إلى مجموعات لتجنب الزحام والتكدس.