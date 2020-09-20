صور.. ليلة فى حب محمود رضا فارس الفنون الشعبية بمسرح البالون

شهدت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الاحتفالية الفنية الكبرى احتفاءً باسم أسطورة الفن الشعبي محمود رضا، والتى نظمها قطاع الإنتاج الثقافي برئاسة الفنان خالد جلال ممثلا ً عن البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان عادل عبده، وذلك بمسرح البالون، وبحضور كوكبة من الفنانين والاعلاميين منهم سيدة المسرح العربى سميحة ايوب، سميرة عبد العزيز، لبلبة، مجدى صبحى، الكاتب الصحفى محمود معروف، الموسيقار صلاح الشرنوبى، الكاتب مدحت العدل وعدد من قيادات وزارة الثقافة .

وقالت عبد الدايم ان تكريم الوطن لمبدعيه يبقى شكلا للعرفان بالجميل ودليلا على الايمان بدورهم فى تطوير وتنمية الوجدان الجمعي، متابعةً: "إننا اليوم نحتفى باسم الفنان الراحل محمود رضا أحد مؤسسي فرقة رضا للفنون الشعبية التى أمست منذ لحظة ميلادها حارسا للتراث وسفيرا للفن المصري فى العالم".

وأضافت أن محمود رضا كتب اسمه بحروف من نور فى سجلات تاريخ الفنون وبات أسطورة خالدة تتناقل الأجيال تفاصيل نجاحها، مشيرة إلى تصميماته العبقرية وأدائه الحركى المميز حيث نجح فى التعبير بصدق عن الروح والهوية المصرية التى يفخر بها الجميع مستلهما إبداعاته من العادات والتقاليد الأصيلة لشعب مصر فى جميع أنحاء وربوع الوطن.

وأوضحت أن مواهب محمود رضا تعددت فتجاوزت التفرد فى التصميم والأداء الحركي إلى البراعة فى فن التمثيل حيث لفت الأنظار بحضوره المبهج وأثبت جدارته كمدير ناجح وقدير كما كان نموذجا للإنسان عاشق الحياة وبرزت قدرته على صنع الحلم وتحقيقه والذي تجسد فى ميلاد فرقة رضا التي ستظل إحدى علامات القوى الناعمة المصرية الخالصة.

وتابعت: "في هذه الليلة يجب أن نذكر الفنان والمصمم علي رضا وبطلة الفرقة القديرة فريدة فهمي على دورهما الرئيسي في تأسيس فرقة رضا ونجاحها، ولا ننسى أيضا الموسيقار علی إسماعيل الذي أسس أول أوركسترا خاص بالفنون الشعبية بقيادته وأعاد توزيع موسيقى استعراضات الفرقة ووضع ألحانها".

وتقدمت بالتحية لكل مؤسسي فرقة رضا وكل من ساهم في الحفاظ علی كيانها واستمرارها حتى اللحظة الحالية، وكل من شارك فى صناعة هذه الاحتفالية التي تليق بتاريخ وقيمة الأسطورة محمود رضا .

وأكد كل من رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي والبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية في كلمتيهما على دور محمود رضا فى تأريخ العادات والتقاليد المصرية بالفن الشعبي وجهوده فى انطلاق فرقة رضا إلى العالمية، كما لفتا إلى تأثيره الإبداعى على أجيال من الفنانين باعتباره أحد أيقونات الاستعراضات الشعبية.

ووجه كل منهما التحية لوزيرة الثقافة لدعمها الكبير للفرقة وإصرارها على إقامة احتفالية تليق بقيمة ومكانة الفنان الراحل .

وضمت الاحتفالية، التى أخرجها الفنان عادل عبده العديد من الفقرات الفنية المتنوعة لأهم اللوحات الاستعراضية التى صممها محمود رضا منها: "رحلة - حلاوة شمسنا- العرقسوس- الحجالة- رنة الخلخال- الفلاحين- الإسكندراني- سماح النوبة- العصايا- الكرنبة- الأقصر- النوبة".

وصاحب بعضها بالغناء المطرب الكبير محمد رؤوف، أعقبها عرض لكلمة مصورة للفنان الراحل على شاشة المسرح، وتلاها مشهد درامي من أداء وتمثيل الفنان ميدو عادل، إلى جانب أغنية "واحد مننا" التى تم إهداؤها لروح الفنان الراحل غناء النجم محمد الحلو والمطربة مي فاروق ومن تأليف مدحت العدل، ألحان صلاح الشرنوبي وصاحبها أداء استعراضي لفرقة رضا، تبعها عرض فيلم وثائقي بعنوان "محمود رضا تاريخ في حب مصر" استعرض المشوار الفني للمبدع الراحل .

يُذكر أن محمود رضا ولد عام 1930 بالقاهرة، تخرج في كلية التجارة جامعة القاهرة عام 1954، وأسس فرقة رضا للفنون الشعبية مع شقيقه الراحل على رضا، وضع الكثير من تصميمات الاستعراضات التي وصلت بالفرقة إلى العالمية، شارك في عدد من الأعمال السينمائية التي قدمتها فرقة رضا وغيرها، كما طاف قرى مصر ليتمكن من نقل صورة واضحة عن العادات والتقاليد في مختلف المحافظات والتى برزت مصداقيتها في تصميماته الناجحة.