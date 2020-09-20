انطلاق حفل تأبين محمود رضا بمسرح البالون

انطلقت، منذ قليل، فعاليات حفل وزارة الثقافة لتأبين الفنان الكبير محمود رضا بمسرح البالون بالعجوزة، بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة.

وبدأ الحفل بعزف السلام الوطني، أعقبه عرض مجموعة من أشهر استعراضات محمود رضا، ويشهد الحفل حضور جماهيري كبير، كما يحضرها كل من المخرج خالد جلال رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، والدكتور أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، والدكتور مجدي صابر رئيس الأوبرا، كما حرصت الفنانة سميحة أيوب ولبلبة والدكتور مدحت العدل والإعلامية بوسي شلبي على حضور الحفل.

وأصدرت وزارة الثقافة كتابا تذكاريا بهذه المناسبة، يضم كلمات عن محمود رضا لكل من وزيرة الثقافة، الفنان خالد جلال، الفنان عادل عبده، الفنانة فريدة فهمي، الدكتور أشرف زكي، الفنان محمد صبحي، الدكتور عصمت يحيى، الدكتور مجدي صابر، الفنان الجداوي رمضان، الفنان نبيل مبروك، الفنان علي الجندي، الفنان سيف عبدالرحمن، الفنان محيي إسماعيل، الدكتور محمود صلاح والمايسترو هشام نبوي.

يذكر أنّ محمود رضا ولد عام 1930 بالقاهرة، تخرج في كلية التجارة جامعة القاهرة عام 1954، وأسس فرقة رضا للفنون الشعبية مع شقيقه الراحل على رضا، وضع الكثير من تصميمات الاستعراضات التي وصلت بالفرقة إلى العالمية، شارك في عدد من الأعمال السينمائية التي قدمتها فرقة رضا وغيرها، كما طاف قرى مصر لنقل صورة واضحة عن العادات والتقاليد في مختلف المحافظات، والتي برزت مصداقيتها في تصميماته الناجحة.