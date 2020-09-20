تطوير العشوائيات: جددنا 53 منطقة.. وهننهي المساكن غير الآمنة السنة دي

قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إن القاهرة تشهد حركة تطوير عمراني كبري حتى تعود كثلاثينيات القرن الماضي، وتنشد القيادة السياسية أن تكون القاهرة أفضل مدن العالم في ثلاثينيات القرن الحالي.

وأضاف "صديق"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "من مصر"، والذي تقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، والمذاع على فضائية "CBC"، أن التطوير لا يسير بشكل عشوائي، ولكن كل شئ يتم طبقا لخطة موضوعة ببرنامج زمني محدد ومضغوط: "إحنا بنعمل إعجاز في كل الإنجازات اللي بتتم في مصر، وجميع جهات الدولة بتعمل للوصول بمصر في 2030 بشكل تاني خالص".

وأوضح أن تطوير ميدان التحرير ومنطقة متحف الحضارة ومنطقة عين الحياة وعين الصيرة أظهرت كيفية تطوير تلك المناطق في مصر، وهو الهدف الذي تنشده القيادة السياسية: "مش عايزين الصورة قبل التطوير تكون موجودة تاني، وهننتهي من المساكن غير الآمنة السنة دي".

وأكد أنه وبعد الانتهاء من تطوير المساكن غير الآمنة العام الجاري، سيبدأ الصندوق وفق رؤية 2030 للتطوير والمخطط لها 318 مليار جنيه، حيث تم الإنتهاء من 53 منطقة خدمت أكثر من 2 مليون مواطن على مستوى الجمهورية: "عايزين نوصل لـ2030 بشكل تاني خالص لمصر".