محامي بهاء سلطان: موكلي لن يستطيع الغناء قبل حكم القضاء.. ومحروس استغله

قال يوسف إبراهيم، محامي الفنان بهاء سلطان، إن موكله بدأ العمل مع نصر محروس منذ عام 2000 وكان ملتزما معه، ولكن محروس استغله وحرر عقدا جديدا بينهما ووضع فيه بعض القيود التي تخدمه، "فكر بعيد عن الفن ليستغل المطرب، وحط بنود تخدمه لما يحب يعمل أي حاجة"، موضحًا أن محروس ادعى أن المطرب لم يغن ألبوم سيجارة.

وأضاف "إبراهيم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، الذي يُعرض على شاشة "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي، أن محروس اتهم بهاء سلطان بالقيام ببعض الأعمال دون تصاريح، "فيه شرط جزائي على بهاء سلطان بمليون ونصف دولار لو خالف الاتفاق، بس احنا شوفنا ادعاءات غير صحيحة من نصر محروس".

وأشار محامي الفنان بهاء سلطان، إلى أن محروس يريد أن يُعطل الفنان عن أداء رسالته، "حاولوا حل المشكلة بطريقة ودية، لكن نصر محروس أخل بوعوده في كل مرة، لذا لجأ المطرب للقضاء، وسلطان أثبت أمام القضاء أنه أوفى بكل التزاماته، وبالتالي سقط عنه التزام تسديد المليون ونصف المليون دولار".

وأوضح أن المطرب من حقه أن يغني منذ عام 2014، لكنه لا يغني احترامًا للقضية المثارة أمام القضاء، فكان لابد من الانتظار حتى صدور حكم القضاء، مؤكدًا أن موكله لن يستطيع الغناء مجددا قبل انتهاء النزاع القضائي مع المنتج نصر محروس، احتراما للمنازعة الموجودة أمام القضاء لإثبات عدم الإخلال بالتعاقد.

وتابع: "بهاء سلطان ملتزم بالتعاقد المبرم بينه وبين نصر محروس وعلى استعداد للعودة إلى الغناء وتفعيل شروط التعاقد بينهما".