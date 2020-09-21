الجسمي يتفوق على تامر وعمرو وأنغام في عدد مشاهدات "يوتيوب"

تفوق المطرب الإماراتي حسين الجسمي بأغنية "بالبنط العريض" على أغاني عدد كبير من المطربين طرحوا معه أغاني بنفس توقيت كليبه الجديد، فحقق الجسمي حتى الآن 127 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب في 4 أسابيع.

المطرب عمرو دياب حقق 13 مليون مشاهدة بكليب "أماكن السهر" الذي تصدر التريند منذ بداية طرحه من أسابيع.

وطرح الهضبة كليب "أماكن السهر" عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك عبر موقع وتطبيق يوتيوب، كما أعد لجمهوره مفاجأة كبرى بطرح الكليب في عدد كبير من دور السينما بالقاهرة ومختلف المدن المصرية، حيث يتسنى لجمهور السينما مشاهدة الكليب في قاعاتها المختلفة.

وظهر عمرو دياب في الكليب بإطلالة صيفية وسط أجواء مبهجة، إضافة إلى ظهور خاص للنجمة دينا الشربيني، وتم تصوير الكليب بالكامل في الساحل الشمالي، في أجواء رفع معها جمهور عمرو دياب شعار "الصيف مايحلاش غير بمزيكا الهضبة".

يذكر أن أغنية "أماكن السهر" من كلمات تامر حسين، لحن عزيز الشافعي، وتوزيع أسامة الهندي، ومن إخراج أحمد النجار.

وحقق المطرب تامر حسني بأغنيته الجديدة "اختراع" والتي تجمعه للمرة الأولى بالفنان محمود العسيلي 18 مليون مشاهدة على يوتيوب في 3 أسابيع

أغنية "اختراع" من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقي ومكساج وسام عبد المنعم، وتسجيل هيثم راضي.

حققت المطربة أنغام 2 مليون مشاهدة على يوتيوب بكليبها الجديد "بحبك وبارتحالك" بعد 3أسابيع من طرحها، تم تصوير الكليب بأجواء صيفية حيث تم تصويره على البحر بالكامل.

أغنية بحبك وبرتاحلك، من كلمات صابر كمال، وألحان إيهاب عبدالواحد وتوزيع موسيقى تميم.

وطرحت المطربة أنغام كليبها الجديد "بحبك وبرتاحلك"، عبر حسابها الرسمي على تطبيق "تيك توك".