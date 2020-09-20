بالملابس الرسمية والتذاكر تصل لـ1500 جنيه.. تفاصيل حفل أنغام المقبل  

تستعد الفنانة أنغام لإحياء حفل غنائي على المسرح المكشوف بمركز المنارة بالقاهرة الجديدة، يوم الجمعة الموافق 9 أكتوبر المقبل، الساعة العاشرة مساء.

أسعار تذاكر حفل أنغام

وطرحت الشركة المنظمة تذاكر الحفل بأربع فئات مختلفة، "سيلفر" بسعر 600 جنيه، جولد بسعر 900 جنيه، وجاءت "بلاتينوم" بـ1200 جنيه، أما التذكرة الـ"VIP" بلغت قيمتها 1500 جنيه، ويعد هذا الحفل الأول لها في مصر بعد توقف الفعاليات الفنية بسبب جائحة كورونا.

وأوضح الموقع الإلكتروني الخاص ببيع التذاكر أن دخول الحفل بالملابس الرسمية، وغير مسموح بحضور الأطفال أقل من 6 سنوات.

وكانت أنغام أعلنت عن الحفل عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فسيبوك وتويتر، وكتبت "بعد غياب .. الحفل الأول لأنغام على مسرح المنارة، القاهرة الجديدة، قريباً".

ومن المقرر أن تحيي أنغام أولى حفلاتها يوم 24 سبتمبر الجاري، بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن حفلات "اليوم الوطني الـ 90 للمملكة العربية السعودية.

وطرحت أنغام أحدث كليباتها "بحبك وبرتحلك" عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، يوم 28 أغسطس الماضي، من كلمات صابر كمال، وألحان إيهاب عبدالواحد وتوزيع تميم، والذي حقق نسب مشاهدات عالية تجاوزت المليون ونصف المليون مشاهدة في أقل من شهر.

يذكر أن آخر حفلاتها أقيمت لايف بدون جمهور على مسرح الصوت والضوء، ضمن مجموعة من الحفلات التي قدمتها الشركة المتحدة احتفالا بعيد الفطر المبارك الماضي، والذي تم إذاعته عبر قناة DMC ، إذ تم مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية لمقاومة انتشار فيروس كورونا.