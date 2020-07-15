إزالة 8 تعديات على أراضي طرح النهر ببني سويف 

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، برئاسة اللواء محمود ضياء الدين، اليوم، حملة إزالة لتعديات على أراضي أملاك الدولة.

وتمكنت الحملة التي شاركت فيها قوات الشرطة بمديرية أمن بني سويف، من تنفيذ إزالة 8 حالات تعد على أراضي أملاك الدولة، بزمام الوحدة المحلية لقرية بياض العرب، على مساحة 5380 مترًا من أراضي طرح النهر.

من جانبه، أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، متابعته لأعمال الموجة 16 من حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتي تستمر حتى نهاية الشهر الجاري، وذلك في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، وتأكيد هيبة الدولة.