أزمة في امتحان الدبلومة الأمريكية.. والطلاب: "خايفين مستقبلنا يضيع"

أعرب طلاب الدبلومة الأمريكية عن غضبهم بعد تعطل الإنترنت في أثناء أدائهم امتحان البيولوجي، أمس، بإحدى المدارس في الجيزة، وذلك بنظام "Act" البديل لنظام "Sat"، بعد تسريبه أكثر من مرة ووقفه من الجهة المنوطة به، في ظل غضب الطلاب من كون المدرسة غير مجهزة لاستقبالهم أو لأداء الامتحان.

فور دخول الطلبة للمدرسة وجدوا الفصول غير مجهزة والأجهزة غير موصلة بالكهرباء، وفقًا لما قالت الطالبة حبيبة على، لافتة إلى أنه على الرغم من تواجد الطلاب أمام المدرسة من السابعة والنصف إلا أنهم لم يسمحوا لهم بالدخول سوى بعد الثامنة والنصف، "فضلوا يلففونا في المدرسة ويطلعونا وينزلونا ومش عارفين هيمتحنونا فين".

وأضافت "حبيبة" لـ"الوطن"، أنه بعد دخولهم الفصول وشرعوا في بداية الاختبار انقطعت الكهرباء وعادت بعد حوالي 20 دقيقة، ثم انقطع الإنترنت لدقائق ولم نستطع تسجيل الدخول على منصة الاختبار، وما زاد الأمر سوءًا هو حديث مسؤول الصيانة، الذي قال: "أنا ماليش دعوة بالحوارات دي أنا آخري أشغلكم الجهاز".

طالبة بالدبلومة الأمريكية: محتاجين حل عشان مستقبلنا مايضيعش

وتستكمل الطالبة، أن حينما وصلت الساعة العاشرة والنصف بدأ الطلاب في تسجيل الدخول مرة أخرى على منصة الاختبار، ولكن الشركة القائمة عليه رفضت بسبب تأخرنا عن الوقت المحدد، فكان من المفترض أن ننهي الامتحان قبل الساعة 11، ولكنهم وافقوا بعد تواصل المدرسة معهم، "لما خلصنا ورحنا نمتحن الرياضيات قالولنا انه اتأجل.. طلبوا مننا ايصال تمن امتحان البيولوجي علشان قالوا ممكن نعيده".

وأوضحت أنه في هذه اللحظة انهار الطلاب لشعورهم بأن مستقبلهم يضيع "مش هنلاقي كليات خاصة ولا حكومة تقبلنا لإننا لسه ماخلصناش"، مشيرة إلى أن اليوم انتهى على أمل إعادة الامتحان السبت المقبل، وستصلنا رسالة تأكيد بذلك، بينما لم يصل شيء حتى الآن.

وناشدت الطالبة وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم، بأن يجدوا لهم حلًا لأزمتهم "ممكن يتعملنا امتحان قدرات خاص في مواد كل كلية مؤقتا لحد مانلاقي حل علشان مستقبلنا مايضيعش".

ويتفق الطالب أحمد مصطفى مع حبيبة، معبرًا عن استياءه من ما حدث، "أنا من أسيوط وبفضل رايح جاي المسافة دي كلها على الفاضي وحاسس ان مستقبلي بيضيع ومش عارف هعمل ايه".

والدة أحد الطلاب: بنزل ابني من الكويت مخصوص عشان الامتحان وفي الآخر يتلغي

فيما قالت فيفي عطية، والدة أحد الطلاب بالدبلومة الأمريكية، إن هناك استثناءات حدثت مع كل الطلاب بجميع المراحل التعليمية ماعادا طلاب الدبلومة الأمريكية "إحنا مصريين زينا زي بتوع الثانوي.. أنا كنت بنزل ابني من الكويت يمتحن وفي الآخر الامتحان يتسرب وفي النظام البديل يتلغي".

وأضافت لماذا لايمتحن الأولاد بمدارسهم بدلًا من الذهاب لمدارس أخرى بعيدة وغير مجهزة فهناك طلاب أخرين يأتوا من محافظات بعيدة، إضافة إلى الدروس التي يأخذها الطلاب طيلة هذه الأشهر ومع ذلك لا يدخلون الامتحانات، وعلى الرغم من قبولنا بنظام بديل الأولاد غير مدربين عليه كالسابق إلا أنه لم يحل شيئًا بل زاد الأمور تعقيدًا.

مسؤول "Act Egypt": ما حدث قضاء وقدر.. وإعادة الامتحان السبت

وبدوره، قال المهندس أحمد فاخر مسؤول "Act Egypt" إن وقوع مشكلة أمر وارد في أي مكان بالعالم، ومع ذلك الامتحانات جميعها تمت بشكل مثالي والخطأ الواقع ليس للشركة دخل به "لو السيرفر عندنا كان فيه مشكلة ماكنتش باقي المدارس كلها امتحنت عادي بدون مشاكل احنا شغالين في 140 دولة"، وأضاف أنه يقدر قلق الأهالي ولكن "الأهالي لازم تؤمن بالقدر دي حاجات ممكن تحصل في أي مكان في العالم".

وأكد "فاخر" لـ"الوطن"، أن الامتحان سيعاد يوم السبت القادم والنتيجة ستظهر الثلاثاء، مشيرًا إلى أن الطلاب الذين أدت الامتحان لن يعيدوه "اللي امتحن خلاص مالوش إعادة اللي ماكملش الامتحان واللي ما امتحنش بس هما الي هيعيدوا"، مضيفًا أن وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم أعلنوا انهم سينتظروا نتائج الدبلومة الأمريكية وأن نسبة الطلاب محفوظة.

وأوضح مسؤول "Act Egypt"، أن الشركة تقوم بتحري الدقة مع المدارس التي يؤدى بها الامتحان وعمل اختبار دقيق لها، وأن أي مشكلة تحدث تتم معالجتها سريعًا، وأن قرار إعادة الامتحان ليس من شأن المدرسة ولكن الشركة هي صاحبة القرار.