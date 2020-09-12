انتهاء امتحانات الدبلومة الأمريكية بنظام act والنتيجة الثلاثاء المقبل

تنتهي اليوم السبت، امتحانات act لطلبة الدبلومة الأمريكية، لشهادة معادلة الثانوية العامة، والتي قدمتها وزارة التربية والتعليم كبديل لامتحانات الـsat، بعد أزمة التسريبات الأخيرة، وتم الإعلان بعدها عن وقف إجراء الامتحانات حتى شهر يونيو القادم.

من جانبه، قال المهندس أحمد فاخر المدير الإقليمي للشركة المسؤولة عن اختبارات ACT في الشرق الأوسط، أن ما يقرب من ألفي طالب من طلاب الدبلومة الأمريكية أدوا امتحانات الـact اليوم وأمس، موزعين على فترتين، للطالب أن يختار واحدة منهم فقط.

وأكد فاخر في تصريحات خاصة، أن من المقرر إعلان نتيجة الطلاب يوم الثلاثاء القادم.

واعتمدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اختبارات ACT داخل مصر لطلاب الدبلومة الأمريكية كتقييم مؤدي إلى تنسيق الجامعات بالضوابط التالية:

1- يمكن اختبار ACT الطلاب من دخول الكليات الأدبية حال اجتيازهم اختبارات اللغة الإنجليزية وعددهم اثنان + اختبار Math (الرياضيات) فقط.

- عند رغبة الطالب دخول الكليات العملية فيما عدا القطاع الطبي وقطاع الهندسة فعليه إضافة اختبار Science الخاص باختبارات ACT إلى ما سبق.

- يحتاج الطالب إلى اجتياز اختبار Subject Test عند دخول أحد كليات القمة بقطاعي الطب والهندسة بحسب اختياره وهو يعادل اختبار Sat2

- لا يحتاج الطالب عند دخول اختبارات Subject Test إلى اجتياز اختبار Science الخاص باختبارات ACT.

- يمكن للطالب الاختيار ما بين اختبار ACT أو Sat1، ويمكنه أيضًا الاختيار ما بين اختبار Subject Test أو Sat2

- يتمتع الطالب المصري بجميع المحاولات من كلا النظامين في عدد المحاولات دون أن يؤثر ذلك علي العدد النهائي للمحاولات، أي يتمتع في كل عام بجميع المحاولات من الاختبارين في آن واحد.

- يمكن للطالب اجتياز ACT مع اختبار Sat 2 كما يمكنه أيضًا اجتياز اختبار Sat 1 مع اختبار Subject Test الخاص باختبارات ACT بحسب الأحوال وحين رغبة الطالب في ذلك.

- اختبارات ACT وSubject Test تتيح للطالب الذي يدرس في مصر أو خارجها دخول جميع الجامعات والكليات المصرية الحكومية والخاصة.

- تسري قواعد التنسيق الخاصة ذاتها بالـ Bonus Matching على الطلاب الذين يجتازون اختبارات ACT واختبارات Subject Test.

وأوضحت الوزارة أن اختبارات ACT هي اختبارات إلكترونية غير ورقية تجرى في مراكز اختبارات تعتمدها وزارة التربية والتعليم، ويتيح اختبار ACT للطالب عدد سبع محاولات سنويًا، كما يتيح اختبار Subject Test للطالب عدد 7 محاولات سنويًا، تجري الاختبارات في شهور (سبتمبر – أكتوبر – ديسمبر- فبراير- أبريل – يونيو- يوليو).