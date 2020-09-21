استقرار الدولار و10 بنوك الأقل سعرا للشراء

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في كافة البنوك عقب تراجع بقيمة قرش أمس في البنوك العاملة بمصر وشركات الصرافة، ليباع بالبنك الأهلي المصري بـ15.80 جنيه، و15.70جنيه للشراء.

جدير بالذكر أن أعلى سعر لبيع الدولار جاء في بنكي "مصرف أبو ظبي الإسلامي"، و"مصر" بـ15.81 جنيه، مقابل 15.71 جنيه للشراء، وهي البنوك الأعلى سعرًا.

وفي قائمة البنوك الأقل سعرًا لتداول الدولار، برزت 10بنوك، هي العربي الأفريقي الدولي، ومصر إيران للتنمية، وقناة السويس، والمصرف المتحد، والعقاري المصري، والأهلي المتحد، والتجاري الدولي، وقطر الوطني، وأبو ظبي الأول، و"hsbc"، ليباع بـ15.78 جنيه، مقابل 15.68 جنيه للشراء.