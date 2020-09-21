تعقيم محكمة العريش لتلقي طلبات "النواب"

كثفت مديرية الصحة بشمال سيناء حملاتها لرش وتعقيم مقر لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب، بمقر محكمة شمال سيناء الكلية في مدينة العريش، والمدخل الرئيسي للمحكمة، وقاعة استقبال المرشحين.

وتم تعقيم الطرقات المؤدية إلى لجنة القيد والتسجيل، في الدورين الأول والثاني بمبنى المحكمة، والصالة الرئيسية، وقاعة تلقي الطلبات، وأماكن تواجد المرافقين أمام القاعات الرئيسية واللجنة العامة.

كما واصل الفريق الطبي إجراءات الكشف على المرشحين المحتملين ومرافقيهم، عن طريق قياس درجة الحرارة، قبل السماح بدخولهم من الباب الرئيسى للمحكمة، والتأكد من ارتداء الكمامة الواقية، وقيام مرتادي المحكمة بتعقيم أيديهم بالحكول أثناء الدخول.

وخصص أمن المحكمة، التابع لمديرية أمن شمال سيناء، الباب الرئيسي لدخول المرشحين فقط، وفتح الباب الغربي، المقابل لمبنى مديرية الأمن، للأهالي من رواد محكمة الأسرة وقاعات الدور الأرضى، وذلك لمنع التكدس والزحام وتجنب الإصابة بفيروس "كورونا".

وبدورها، واصلت لجنة القيد والتسجيل، برئاسة المستشار محمد منير، رئيس محكمة شمال سيناء الكلية، استقبال طلبات المرشحين، وتم فتح أبواب التسجيل منذ الساعة التاسعة من صباح اليوم، فور الانتهاء من عملية التعقيم، وشهد محيط المحكمة تشديدات أمنية مكثفة على المداخل الرئيسية والباب المؤدي إلى صالة القيد، مع وجود مسئولين لتوجيه المرشحين، وتسهيل عملية القيد والتسجيل، لسرعة إنهاء الإجراءات بكل سهولة ويسر ووسط أجواء هادئة.