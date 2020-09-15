محافظ شمال سيناء يشدد على تطبيق إجراءات كورونا بالمنشآت الحكومية

أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، على تشديد تطبيق الإجراءات الاحترازية في مختلف المنشآت الحكومية على مستوى المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووجه المحافظ بعدم السماح للمواطنين بدخول كافة المنشآت الحكومية دون أرتداء الكمامات ، ووضع لوحات إرشادية في أماكن ظاهرة في مختلف المصالح الحكومية بذات المضمون ، والحفاظ دائما على التباعد الاجتماعي بين المواطنين داخل تلك المنشآت.

بدوره أكد العميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة علي التنبيه على جميع الموظفين داخل الدواوين الحكومية بارتداء الكمامات طول ساعات العمل الرسمية ، مع الآستمرار في عمليات تعقيم وتطهير المنشآت الحكومية

وشدد سكرتير عام المحافظة علي الآلتزام بقرارات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية وتوجيهات محافظ شمال سيناء ، مع مراعاة الحفاظ على تباعد المسافات وأتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية والشخصية حفاظا على الصحة العامة ، ولمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.