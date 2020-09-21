60 مرشحاً لـ"نواب بني سويف" باليوم الأول وطلب وحيد في 3 أيام

تسبب تأخر إعلان أسماء مرشحي القوائم في محافظة بني سويف في انتخابات مجلس النواب، عن تأخر عدد من المتطلعين في تقديم اوراق ترشحهم للمقاعد الفردية الثمانية بدوائر المحافظة الأربعة.

ففي اليوم الأول من فتح باب الترشح الخميس الماضي، تقدم 60 مرشحاً، فيما شهد اليوم الثاني والثالث عدم تقدم أي مرشح للمقاعد الفردية، بينما شهد اليوم الرابع تقدم مرشح وحيد، ليرتفع عدد الطلبات التي تلقتها اللجنة إلى 61 طلباً لمرشحين على المقاعد الفردية.

وأرجع عدد من السياسيين سبب تأجيل عدد من راغبي الترشح تقديم أوراقهم، إلى انتظار إعلان أسماء القوائم، وخاصةً "القائمة الوطنية من أجل مصر"، والتي مقرر إعلانها خلال الساعات القادمة، حيث ينتظر البعض إدراجهم بتلك القوائم، وفي حالة عدم ورود أسمائهم بها سيتقدمون بأوراقهم لخوض الانتخابات على المقاعد الفردية، بحسب "طارق الجبالي"، أحد القيادات الحزبية في بني سويف.

فيما أرجع عدد آخر سبب تراجع عدد المرشحين على مدار 3 أيام، إلى رغبة المرشحين في الحصول على آخر رقم في كشف المرشحين، وهو ما أكده "جمال عزوز"، أحد أبناء بني سويف، قائلاً: "دائماً ما يكون هناك صراع في الحصول على الارقام الأولى والأخيرة في كشوف المرشحين"/ معتبراً أن هذا ما يفسر تقدم 60 مرشحاً في اليوم الأول لفتح باب الترشح، ومرشح وحيد على مدار 3 أيام.