60 مرشحا محتملا لـ"النواب" في اليوم الأول ببني سويف

تقدم 60 مرشحًا محتملًا لانتخابات مجلس النواب على المقاعد الفردية الثمانية المخصصة لمحافظة بني سويف، بأوراق ترشحهم الى لجنة تلقي طلبات الترشح، تحت إشراف رئيس محكمة بني سويف الابتدائية.

وشهدت محكمة بني سويف الابتدائية، توافد المرشحين منذ الصباح الباكر، وذلك قبل فتح اللجنة أبوابها، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة، قبل أن يحصل مرشحو حزبي مستقبل وطن والشعب الجمهوري على الأرقام الأولى في قوائم الترشح.

واحتلت الدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة ناصر، أكثر الدوائر في عدد المرشحين، حيث تقدم عنها في اليوم الأول 22 مرشحًا، بينما جاءت الدائرة الأولى ومقرها قسم شرطة بني سويف في المرتبة الثانية بـ17 مرشحًا، ونفس العدد في الدائرة الرابعة سمسطا وببا والفشن، بينما احتلت الدائرة الثالثة ومقرها مركز شرطة إهناسيا المركز الأخير بـ4 مرشحين.

كان قرابة 95 مرشحًا محتملًا قد تقدموا لإجراء الكشف الطبي، وذلك بمقر اللجنة بمستشفى بني سويف التخصصي.