اليوم الثالث لاستقبال مرشحي النواب ببني سويف: لم يتقدم أحد

شهد اليوم الثالث من فتح باب الترشح على المقاعد الفردية بالدوائر الأربعة في انتخابات مجلس النواب بمحافظة بني سويف، ولليوم الثاني على التوالي، عدم تقدم أي من المواطنين للترشح في جميع الدوائر، ليتوقف عدد المرشحين عند 60 مرشحاً تقدموا بأوراقهم إلى لجنة تلقى الطلبات بمحكمة بني سويف الابتدائية، في اليوم الأول الخميس الماضي، بينهم سيدتان و11 مرشحاً عن الأحزاب.

وبدأت لجنة تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب ببني سويف، في الساعة التاسعة صباح الخميس الماضي، في استقبال أوراق المرشحين للانتخابات على المقاعد الفردية بدوائر المحافظة، وذلك تحت إشراف رئيس محكمة بني سويف الابتدائية، رئيس لجنة تلقي الطلبات، ومتابعة سير العملية الانتخابية، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة.