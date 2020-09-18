في ثان أيام قبول أوراق المرشحين للنواب ببني سويف.. "لم يتقدم أحد"

شهد اليوم الثاني من فتح باب الترشح على المقاعد الفردية بالدوائر الأربعة في انتخابات مجلس النواب بمحافظة بني سويف، عدم تقدم أي من المواطنين للترشح في جميع الدوائر، ليتوقف عدد المرشحين عند ٦٠ مرشحا محتملاً تقدموا بأوراقهم للجنة تلقي طلبات الترشح بمحكمة بني سويف الابتدائية.

وبدأت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب ببني سويف، تلقي أوراق المرشحين للانتخابات على المقاعد الفردية بدوائر المحافظة الأربع، منذ أمس الخميس تحت إشراف رئيس محكمة بني سويف الابتدائية رئيس لجنة تلقي الطلبات ومتابعة سير العملية الانتخابية، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة.