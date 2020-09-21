10.5 مليون جنيه حصيلة التصالح في مخالفات البناء بحدائق أكتوبر

واصلت المركز التكنولوجية بأجهازة المدن الجديدة، استقبال المواطنين للتصالح على مخالفات البناء، وشهدت أجهزة المدن إقبالا جماهيريا غير مسبوق، ما اضطر الوزارة لطلب مد أوقات العمل الرسمية لاستقبال الراغبين في تقديم طلبات التصالح.

واستقبل جهاز حدائق أكتوبر، المواطنين لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء، والتي سجلت حتى اليوم نحو 450 طلبا بإجمالي متحصلات رسوم جدية تصالح تجاوزت الـ10 ملايين جنيه ونصف.

وأكد المهندس أشرف فتحي محمود رئيس الجهاز، لـ"الوطن"، استمرار اتخاذ الإجراءات التي تهدف للتخفيف والتيسير على المواطنين المتقدمين.

وواصل جهاز الشيخ زايد بقيادة المهندس مصطفى فهمي رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، استقبال الراغبين في التصالح في مخالفات البناء، وتواجد مصطفى بين المواطنين بسكل دائم لتعريف السكان بالمدينة بالقانون الجديد؛ للرد على تساؤلات السكان بشأن كيفية تطبيق قانون التصالح وإيضاح كل الاستفسارات لدى السكان وتسهيل إجراءات التصالح، وذلك بحضور أعضاء لجنة التصالح بالمدينة.

وأوضح المهندس مصطفي فهمي، أنه جرى مناقشة عدة تساؤلات واستفسارات، ومنها كيفية حساب مخالفة تغيير النشاط، وزيادة مسطح غرف خدمات السطح والتي يتم حسابها كمخالفة واحدة بنسبة 100%، مشيرا إلى أن تطبيق قانون التصالح ليس عقاب للمواطنين، وإنما هو في مصلحة المواطن.

وأكد فهمي أن اللجنة وأعضاءها تسعى جاهدة لتطبيق القانون وتيسير كل الإجراءات على المواطنين، مشيرا أن اللجنة تعمل على مدار اليوم لاستقبال طلبات المواطنين، وهناك تيسيرات قررها رئيس الوزراء فى استقبال الطلبات.

وواصل المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، تفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة 6 أكتوبر؛ للتأكد من انتظام سير العمل وتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على مخالفات البناء لسرعة تقنين أوضاعهم وفقاً للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة، مؤكدا التخفيف والتسهيل على المواطنين المتقدمين ولا سيما من خلال استمرار العمل بالمركز التكنولوجي حتى الساعة الرابعة والنصف مساء، ومد العمل بالخزينة، وكذا العمل يوم السبت وزيادة عدد العاملين بالمركز التكنولوجي، منعا للتزاحم.

وشدد الشربيني على قبول جميع الطلبات التي يتقدم بها المواطنون ذوي الشأن للتصالح، وترك البت في قبول طلب التصالح للجان المختصة بذلك، وتسهيل إجراءات قبول الطلبات من المواطنين، مشيدًا بوعي أهالي مدينة 6 أكتوبر لرغبة المخالفين في التصالح، وتقنين أوضاعهم والاستفادة من الفرصة التي منحتها الدولة في التصالح في بعض مخالفات البناء.

وتفقد المهندس عبد الوهاب صميدة رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، سير إجراءات التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، كما سدد المهندس أسامة عبدالغني رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة على ضرورة تقديم كل التسهيلات اللازمة للمواطنين خلال تواجدهم بمقار الجهاز، للتصالح على مخالفات البناء.

واستقبل المحاسب إيهاب المراكبي مدير المركز التكنولوجي بجهاز مدينة الشروق، المواطنين المتقدمين للتصالح، وأمر بتسهيل كل الإجراءات واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مد ساعات العمل بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بأجهزة المدن الجديدة حتى الساعة الـ5 مساء، للتيسير على المواطنين في استقبال طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء، وكذا استمرار العمل يومي الجمعة والسبت حتى الساعة الـ3 عصرا، لاستقبال الطلبات حتى يوم الأربعاء 30/9/2020.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، قبول جميع الطلبات التي يتقدم بها المواطنون ذوو الشأن للتصالح، وترك البت فى قبول طلب التصالح للجان المختصة بذلك، وتسهيل إجراءات قبول الطلبات من المواطنين.

وشدد وزير الإسكان على ضرورة التزام المواطنين المترددين على المراكز التكنولوجية بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن آخر موعد للتقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء هو 30 سبتمبر الجاري طبقاً للقانون.