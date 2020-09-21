أول مصري عميد في ميونيخ: ألمانيا لا تهتم بالعرق.. العلم هو الفارق

قال الدكتور محمد بدر الحاصل علي لقب سيناتور بالمجلس الرئاسي لجامعة ماكروميديا للعلوم التطبيقية بالمدينة الألمانية بميونيخ، وأول مصري في ألمانيا يحظى بهذا المنصب وهو عميد كلية الإعلام بمدينة ميونيخ، إن ألمانيا لا تنظر للمواطن على أساس جنسيته أو دينه أو عرقه لكن التقييم يكون على أساس العلم والتميز، مؤكدا أن الفيصل هو العلم فقط، والى نص الحوار...

* كيف حصلت على سيناتور بالمجلس الرئاسي لجامعة ماكروميديا بميونيخ وأنت مصري الجنسية؟

- ألمانيا لا تهتم بالعرق أو الجنس أو الدين كما يقال، فالأهم عند الألمان هو العلم والمعرفة، وحصولي على سيناتور بالمجلس الرئاسي في ميونيخ لم يأتِ من فراغ، وكانت المنافسة بيني وبين الأساتذة الألمان جدية وقوية ولم تكن سهلة، والحمد لله حصلت على الأفضل فيما طرحته من برنامج يتعلق بتطوير العمل داخل الكلية.

وحصلت على المنصب، كأول مصري أجنبي غير ألماني، يتولى هذا المنصب، خاصة أن الجامعات في المانيا لم تنهِ علاقاتها بالطلاب بعد انتهاء الدراسة، لكن دور الأستاذ هو متابعة الطلبة بعد التخرج، في عملهم وحتى رواتبهم التي يحصلون عليها.

* هل واجهت صعوبات في بداية عملك في ألمانيا؟

- لم أواجه أي نوع من المشاكل أو الصعوبات، وكما قلت الألمان عكس ما يقال عنهم إنهم يهتمون بالعرق، والمعيار كان اختيار الأفضل، والعمل المستمر والطموح، وأنا دائما أهتم بعملي سواء في أثناء عملي بألمانيا، أو مرحلة دراستي في روما بإيطاليا، وكنت أبذل مجهوداً مضاعفاً.

ألمانيا تتابع الطالب بعد تخرجه

* كيف استفادت ألمانيا من جائحة كورونا في مجال الدراسة؟

- ألمانيا استفادت من أزمة كورونا بشكل كبير، في التعليم عن بعد، ففي السنوات الماضية وقبل أزمة كورونا كانت الحكومة الألمانية تعمل في مشروعات كثيرة وطويلة الأجل حول رقمنة المحتوي، خاصة في الدراسة الجامعية، وبعد جائحة كورونا ساعدت في الإسراع في استخدام هذا الاسلوب، مؤكدا أنه عند مواجهة كورونا كانت الحكومة الألمانية مستعدة لتحويل المحتوي الأكاديمي إلى محتوى عبر الإنترنت.

* هل كانت ألمانيا مستعدة للتعليم عن بعد قبل كورونا؟

- نظام الدراسة الجامعية في ألمانيا كان جاهزا في تقديم المحتوى الأكاديمي أون لاين، ولم نواجه أي مشاكل في نظام التدريس أون لاين في الجامعات الأكاديمية، وأنه يتم حسابه بالثانية، وكل طالب على علم كامل بأن التوقيت في الدراسة الأون لاين مهم ومحسوب.

وأشار إلى أن هناك نوعين من التعليم أون لاين في الجامعات الألمانية، النوع الأول وهو أون لاين للطلبة، أما الثاني عن طريق تسجيل الفيديوهات، حتى يستطيع الطالب إعادته مرة ثانية إذا احتاج الأمر، كما أن نظام الأمان في السيستم الأكاديمي يصعب اختراقه.

السفيرة نبيلة مكرم تبذل جهداً كبيراً مع العلماء في الخارج وتعي أهداف الدولة

* كيف كانت نشأتك؟

- ولدت في مدينة الإسكندرية عام 1999، وسافرت إلى إيطاليا بعد انتهاء الدراسة الجامعية ودرست الإعلام بإيطاليا من البداية، ثم حصلت على الماجستير والدكتوراه بها، وبعدها اخترت ألمانيا للعمل بها، وأعتبر أصغر مغترب في ألمانيا يتقلد منصب أفضل أستاذ جامعي في ألمانيا لعام 2017، بعد منافسة شرسة مع 72 أستاذًا ألمانيًا، وكانت قد تمت ترقيتى لمنصب عميد لأترأس أكاديميًا كليات إدارة الأعمال والفنون الإبداعية والدراسات العليا، إضافة إلى كلية الإعلام.

بالإضافة إلى قيامى أيضًا بإنشاء برامج الإعلام المشتركة بين جامعتي ويست مينيستر في لندن وماكروميديا في ميونيخ، كما يرجع لى الفضل في إثراء التعاون العلمي والثقافي في مجال الإعلام ومجالات أخرى بين الجامعتين العريقتين.

* هل ترى أن وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج لها دور في التواصل مع العلماء في الخارج بشكل جيد؟

- السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة من الوزراء المهتمين بعملهم بشكل جيد وحريصة على أن تصل إلى كل عالم مصري في الخارج، وتبذل كل ما تستطيع من مجهود مع الجاليات المصرية في الخارج، ولديها رؤية مستقبلية، وتنفذ مبادرات في منتهى الذكاء، علاوة على أنها وزيرة تعي جيدا أهداف الدولة الاستراتيجية.