"تعليم المنوفية": هدوء في امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية

ترأس أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة المنوفية، اليوم، غرفة عمليات امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية بالمديرية، للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات التي تعقد في 18 لجنة امتحانية على مستوى الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة، باستثناء إدارة سرس الليان.

وقال سويد، إنه يتم متابعة الامتحانات لحظة بلحظة، من خلال ربط غرفة العمليات المحلية بديوان المديرية بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لرصد أي مشكلة قد تطرأ وحلها فورا مضيفا أنه حتى الآن يسود الهدوء كافة اللجان الامتحانية، ولم تتلق غرفة العمليات أية معوقات تؤثر على سير وانتظام الامتحانات.

وأشاد بالدور الذي تقوم به قوات الأمن في تأمين اللجان من الخارج والحفاظ على الهدوء بمحيط اللجان.

في سياق متصل، مدير مديرية التعليم، اجتماعا بقاعة "الفيديو كونفرانس" بديوان المديرية لتوزيع موجهات رياض الأطفال الذين اجتازوا لجنة المقابلات الماضية على أماكن العجز بالإدارات التعليمة استعدادا للعام الدراسي الجديد.

وخلال الاجتماع، أكد سويد توزيع جميع الموجهات اللاتي اجتزن لجنة المقابلات الماضية على الأماكن التي تعاني عجزا ووفقا للقرار الوزاري رقم 2020 لسنة 2013 مؤكدا على دور مجالس الأمناء بالإدارات التعليمية والمشاركة المجتمعية في سد العجز بقاعات رياض الأطفال.