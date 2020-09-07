الطرق والكباري تستعد لمواجهة الأمطار والسيول

رفعت هيئة الطرق والكباري، حالة الطوارئ القصوى لمواجهة تساقط الأمطار والسيول على بعض محافظات الوجهين القبلي والبحري، مثلما حدث في سانت كاترين ورأس غارب وسيناء، بتشكيل غرفة عمليات متصلة بمجلس الوزراء، لمتابعة ما يستجد من معلومات تخص الحالة الجوية، ومتابعة أخبار الأرصاد الجوية لوضع سيناريوهاتها للتصدي للسيول.

رئيس الطرق والكباري: 35 فرقة إغاثة للتدخل السريع حال حدوث سيول

وقال اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس الطرق والكبارى، إنّه جرى تشكيل فرق طوارئ للعمل حال سقوط الأمطار الغزيرة بمناطق متفرقة بمحافظات مصر، وسيتم تجهيز سيارات ومعدات وماكينات شفط المياه متنقلة.

وشدد على ضرورة اتخاذ التدابير والأعمال الواجب تنفيذها على شبكات المجارى المائية، والتأكد من جاهزية المعدات وتطهير مخرات السيول، وتكثيف المتابعة والجولات الميدانية للمررو على الأماكن التي قد تمثل مواقعا لتجمع المياه والأمطار ومعالجة الأماكن المنخفضة وعيوب رصف الطرق التي قد تسبب تجمع المياه وإعاقة المرور.

وأضاف مصطفى، لـ"الوطن"، أنّه سيتم تشكيل 35 فرقة إغاثة موزعة على المدن الساحلية والأقاليم للتدخل السريع حال حدوث سيول، وتجهيز غرفة طوارئ متصلة بمحافظات الأقاليم، لمتابعة حالة الطقس لحظة بلحظة، لوضع خطط لمواجهة مخاطر السيول، وتجهيز جميع الآلات والمعدات لمواجهة تساقط الأمطار، من أجل سرعة فتح أي طريق يتعرض للأمطار الغزيرة، لعدم حدوث زحام.

مصطفى: جاهزون تماما للسيول

وأضاف مصطفى، أنّ الطرق والكبارى جاهزة تمامًا للتصدي للسيول، مبينة أنّ غرفة العمليات والأزمات بالهيئة ستعمل على مدار الـ24 ساعة يوميًا خلال فصل الشتاء لمتابعة التغيرات المناخية، ووضع السيناريوهات البديلة حال حدوث سيول.

ولفت رئيس الطرق والكبارى، إلى أنّ هناك تنسيقا كاملا بين الهيئة وجميع المحافظات خاصة الساحلية والمحافظات المعرضة للسيول، للتأكد من توافر الإمكانيات اللازمة، مؤكدة تجربة خطط الطوارئ لمواجهة السيول المحتملة خلال الأيام المقبلة.