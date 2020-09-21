توقعات بإعلان القائمة الوطنية اليوم والتقدم بأوراق ترشحها الأربعاء

رجحت مصادر من داخل القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب أن يتم الإعلان عن أسماء المرشحين اليوم الإثنين بعد التوافق على نسب كل حزب من المقاعد داخل القائمة.

وأكدت المصادر لـ"الوطن"، أن تأخر إعلان القائمة سببها إنسحاب حزب الوفد، بجانب وجود عدة تغييرات طرأت على المرشحين في القوائم الأربعة في قطاعات الجمهورية.

وتابعت أن تغييرات المرشحين جاءت لاستيفاء القائمة الوطنية الشروط المطلوبة للترشح ومن المقرر أن يتقدم بأوراق الترشح من خلال المستشار القانوني للقائمة إلى الهيئة الوطنية للانتخابات الأربعاء المقبل.

وتضم القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب بعد انسحاب حزب الوفد، أحزاب مستقبل وطن، وحماة الوطن، ومصر الحديثة، والمصري الديمقراطي، والشعب الجمهوري، والإصلاح والتنمية، والتجمع، وإرادة جيل، والحرية، والعدل، والمؤتمر، بجانب تنسيقية شباب الأحزاب.

يستمر باب الترشح للانتخابات إلى 26 سبتمبر الجاري

وفتحت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، باب الترشح لانتخابات مجلس النواب، الخميس الماضي، ويستمر حتى 26 سبتمبر الجاري.

ويشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشّح في كل منهما، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.

ويخصص نسبة 25% من مقاعد مجلس النواب للمرأة، على أن يكون هناك تمثيل مناسب للفلاحين والعمال والشباب والأقباط وذوي الاحتياجات الخاصة والمصريين في الخارج.

143 دائرة على المقاعد الفردية و4 للقوائم

وبحسب القانون تم تقسيم محافظات الجمهورية كالتالي: القاهرة 19 دائرة، الإسكندرية 6 دوائر، بورسعيد دائرتان، الإسماعيلية 3 دوائر، السويس دائرة واحدة، القليوبية 6 دوائر، الشرقية 8 دوائر، الدقهلية 10 دوائر، دمياط دائرتان، كفر الشيخ 4 دوائر، الغربية 7 دوائر، المنوفية 6 دوائر، البحيرة 9 دوائر، الجيزة 12 دائرة، بنى سويف 4 دوائر، المنيا 6 دوائر، أسيوط 4 دوائر، سوهاج 8 دوائر، قنا 4 دوائر، الأقصر 3 دوائر، أسوان 4 دوائر، مطروح دائرتين، الوادى الجديد دائرتان، البحر الأحمر 3 دوائر، شمال سيناء دائرتان، جنوب سيناء دائرتان.

وقسمت الدوائر الانتخابية للقوائم المغلقة المطلقة على مستوى الجمهورية إلى 4 دوائر انتخابية يخصص لدائرتين منهما عدد 42 مقعداً لكل منهما، ويخصص للدائرتين الأخرتين عدد 100 مقعداً لكل منها، ويجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عدد من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددا من الاحتياطيين مساويا له.