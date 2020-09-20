"6 مرشحين جدد".. حصيلة المتقدمين لـ"انتخابات النواب" تصل لـ44 بأسوان

تلقت لجنة الترشيح لانتخابات مجلس النواب بمجمع محاكم أسوان، اليوم، أوراق 6 مرشحين جدد ليصل إجمالي عدد المتقدمين حتى الآن إلى 44 مرشحاً من بينهم 12 مرشحا محتملا بدائرة "أسوان ودراو"، و8 مرشحين بدائرة مركز ومدينة كوم أمبو، و6 مرشحين بدائرة مركز ومدينة نصر النوبة، و17 مرشحا بدائرة مركز ومدينة إدفو.

واستقبلت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب 2020 برئاسة المستشار إيهاب خلف الله رئيس محكمة أسوان، بداية من الخميس الماضي أوراق الترشيح لانتخابات مجلس النواب داخل أحد قاعات محكمة أسوان الابتدائية بكورنيش النيل بمدينة أسوان ، وذلك للراغبين في تقديم أوراق لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة ، حيث استقبلت من بداية استلام أوراق الترشح لــ 44 مرشحًا محتملًا.

كما طبقت اللجنة الإجراءات الاحترازية والوقائية للمرشحين داخل قاعة المحكمة ومراعاة التباعد الاجتماعي، وتأكيد ارتداء الكمامة أثناء الدخول، ووضع ملصقات وعلامات توضيحية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، واستخدام المواد المطهرة، فضلًا عن توزيع "لجنة الانتخابات" زجاجات المياه المعدنية على المتقدمين للترشيح فى ظل ارتفاع درجات الحرارة.