تعرف على خطوات تمويل بنك ناصر لمقدمات الشقق السكنية

يقدم بنك ناصر الاجتماعي تمويلا نقديا لتدبير التمويل اللازم لمقدمات الشقق السكنية، كإحدى الخدمات المصرفية التابعة للبنك.

وترصد السطور التالية، التفاصيل الكاملة لتمويل عمليات الإسكان من بنك ناصر الاجتماعي، وإجراءات الحصول على الخدمة، وفقًا لما أعلنه البنك.

الفئات المستحقة للتمويل

1ـ العاملون في الحكومة وقطاع الأعمال العام.

2ـ القطاع الخاص المؤمن عليهم.

3ـ أصحاب المعاشات وورثتهم.

شروط الحصول على التمويل

1ـ يشترط ألا تزيد مدة التمويل على مدة التقسيط للوحدة السكنية المطلوبة.

2- يشترط ألا يقل سن العميل طالب التمويل عن 21 سنة.

إجراءات الحصول على التمويل

1ـ طلب الحصول على التمويل.

2ـ الرقم التأميني لطالب التمويل.

3ـ صوة بطاقة الرقم القومي.

4ـ إيصال مرافق حديث.

5ـ بيان مفردات الدخل.

6ـ صورة عقد الإيجار أو التمليك.

سعر العائد بالبنك

1ـ في حالة وجود ضامن نسبة عائد 9% سنوي ثابت مع تحويل مرتب العميل أو قيمة القسط الشهري أو المعاش.

2ـ في حالة عدم وجود تحويل للمرتب أو للمعاش يجرى إضافة 0.7% وثيقة مخاطر.

المصاريف الإدارية المطلوبة

1ـ يجرى حساب نسبة 1.5% مصاريف إدارية من قيمة التمويل وتسدد نقدا قبل المنح.

مدة منح التمويلات ونسب عبء الدين

1ـ ألا تزيد المدة على مدة عقد الإيجار للوحدة السكنية.

2ـ نسبة عبء الدين لا تتجاوز 75% من صافي الدخل الشهري للعميل، وقد تصل إلى 90% وفقا للشروط والأحكام.

غرامات التأخيرعن الدفع

1ـ يجرى احتساب غرامات التأخير بنسبة 1.5% شهريا من قيمة القسط الشهري.

الضمانات المطلوبة

1ـ أصحاب المرتبات: تحويل مرتب العميل أو قيمة القسط الشهري مع تقديم ضامن من العاملين من جهة حكومية أو وثيقة مخاطر عدم السداد، التأمين على حياة العميل بكامل المدة والمديونية.

2ـ أصحاب المعاشات: تحويل المعاش على البنك، وفقا للضمانات السابقة.

3ـ ورثة المعاشات: تحويل حصة وريث المعاش على البنك وتقديم وثيقة مخاطر عدم السداد والتأمين على حياة العميل بكامل المدة والمديونية.

4ـ العاملون بالقطاع الخاص المؤمن عليهم: تقديم إقرار من طالب التمويل بالسداد النقدي مع تقديم تعهد بتحويل مرتب عدد اثنين من الضامنين تحت الطلب من جهة حكومية.

5ـ أصحاب الودائع الإدخارية: تقديم إقرار من طالب التمويل بالسداد النقدي، وتجميد وديعة بكامل قيمة المديونية طوال فترة السداد مع تقديم إقرار بالموافقة من العميل بالخصم من الوديعة وعائدها دون الرجوع إليه.