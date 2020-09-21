الخطيب: أحاديث الرئيس ترفع وعي المصريين بجرائم الجماعة الإرهابية

أعرب الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، مدير تحرير جريدة "الوطن"، عن إعجابه بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي في كل لقاء يظهر فيه، وحديثه للشعب المصري، قائلا: "أحيي ما يفعله الرئيس السيسي في كل مرة، وحديثه عن تفاصيل الأوضاع، رغم أنّ حديثه قد يكون مكررا لكنه مهم جدا، فمن المهم أن تعي الأجيال الجديدة حقيقة ما يحدث حولها، خاصة الأجيال التي لم يكن لديها وعي كامل في أحداث ما بعد يناير 2011، وما فعله الإخوان".

وأضاف الخطيب، خلال حديثه مع الإعلامية هبة ماهر، ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على شاشة "DMC"، أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي يريد بحديثه، رفع درجة الوعي، كي يتذكر الجميع أنّ هذا التنظيم قاتل ومجرم، كاد أن يودي بحياة الملايين ويلقي بهم في البحار ومراكب النجاة ومخيمات اللائجين.

وتابع: "اللي شايف إننا بنقول الكلام ده من باب التخويف فده غير صحيح، تنظيم الإخوان مدخلش بلد إلا وخربها، تركيا قبل الإخوان كانت مدنية وقوية ومنظمة وعايشة في قلب أوروبا وفي طريقها للنمو"، مضيفا أنّه حينما استحوذ الإخوان على تركيا، أصبحت تعادي الجميع، وهي الآن على شفا حرب مع الاتحاد الأوروبي الذي يضم 26 دولة تقف جميعها ضد تركيا، كما تواجه العالم العربي والعالم العربي يواجهها، ولديها مشكلات مع روسيا وأرمينيا وتعادي الدنيا".

واستطرد مدير تحرير جريدة "الوطن"، أنّ الإخوان حين تواجدوا في فلسطين وشكلوا حركة حماس، قسموا القضية الفلسطينية وضيعوها، وأفسدوا اليمن وأفغانستان وسوريا"، مشددا على ضرورة إيقاظ الوعي لدى المصريين طوال الوقت والمعرفة بجرائم الإخوان طوال الوقت.

وأكد الخطيب أنّه من المهم ألا يتجاهل الإعلام المصري الجماعة الإرهابية، فالحديث عنها هو حديث للتوعية بخطورة التنظيم، وليس تعظيم من الجماعة.