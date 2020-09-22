13 معلومة للمصريين بالخارج بشأن انتخابات البرلمان

هناك الكثير من الاستفسارات والأسئلة التي تشغل المصريين في الخارج حال ترشحهم لانتخابات مجلس الشعب المزمع إجراؤها خلال الفترة من 21 حتى 23 أكتوبر المقبل، وقامت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بعرض كافة التفاصيل للمرشح حتى يستطيع خوض الانتخابات، سواء الراغبين في الترشح أو الناخبين، ويرصد التقرير التالي تفاصيل الترشح..

* يتكون مجلس النواب بواقع 284 مقعدا بالنظام الفردي، و284 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

* المصري المقيم في الخارج هو من جعل إقامته العادية خارج مصر بصفة دائمة، بأن حصل على إذن بالإقامة الدائمة في دولة أجنبية ، أو من أقام بالخارج مدة لا تقل عن عشر سنوات سابقة على تاريخ فتح باب الترشح.

* ستقسم مصر إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم يخصص لدائرتين منهما 42 مقعدا لكل منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين 100 مقعد لكل منها.

* من يحمل جنسية أي دولة أجنبية عليه أن يحصل من هذه الدولة ما يفيد أنه مقيم فيها فترة التجنس ويجب أن تجاوز العشر سنوات سابقة على تاريخ فتح باب الترشح وهو 17 سبتمبر.

* طبقا لنصوص الدستور والقانون، فقد تم تخصيص 8 مقاعد للمصريين فى الخارج تقسم لعدد مقعد واحد لكل قائمة انتخابية تضم ( 45 مقعدا) ، عدد ( 3 ) مقاعد لكل قائمة انتخابية تضم ( 100 مقعد ) ، بإجمالى ( 8 ) مقاعد ، حيث أن هناك قائمتين عددهما ( 4 ) مقاعد وقائمتين عددهما ( 100) مقعد .

* يجب أن يكون مصري الجنسية متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية

* يجوز أن يكون مزدوج الجنسية

* أن يكون اسمه مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية

* ألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده

* ألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية

* أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعى أو ما يعادله على الأقل

* أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو تم إعفاؤه من أدائها قانونا

* أن تكون إقامته العادية خارج جمهورية مصر العربية بصفة دائمة، بأن حصل على إذن بالإقامة الدائمة في دولة أجنبية، أو من أقام بالخارج مدة لا تقل عن عشر سنوات سابقة على تاريخ فتح باب الترشح.