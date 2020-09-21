خدمات مياه وصرف صحي بمركز ومدينة المنيا بقيمة 378 مليون جنيه

قال المهندس ياسر أحمد الشهاوي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا والعضو المنتدب، إن الـ6 سنوات الأخيرة شهدت طفرة كبيرة في الخدمات، إذ تم استلام وتشغيل عدد من المحطات وعمل إحلال وتجديد ومد وتدعيم للعديد من الخطوط بتكلفة إجمالية حوالي 378 مليون جنيه.

أضاف "الشهاوي" أن هذه الخدمات شملت: إدخال الصرف الصحي لقرية صفط الخمار، واستلام وتشغيل محطة رفع صرف صحي صفط الخمار والشبكة الخاصة بها بقيمة إجمالية 52 مليون جنيه عام 2015.

وإدخال الصرف الصحي لقرية بني أحمد الغربية وذلك باستلام وتشغيل محطة رفع صرف صحي بني أحمد الغربية والشبكة التابعة لها بقيمة إجمالية تقدر بـ58 مليون جنيه عام 2015.

إدخال الصرف الصحي لقرية طهنشا وذلك باستلام وتشغيل محطة رفع صرف صحي طهنشا والشبكة الخاصة بها بقيمة إجمالية 29 مليون جنيه عام 2018.

استلام وتشغيل محطة رفع صرف صحي تله رقم 3 وذلك لخدمة المناطق المحرومة من الصرف بمنطقة غرب تله بقيمة إجمالية 18 مليون جنيه عام 2018.

استلام محطة صرف صحي الأوقاف وشبكة الانحدار الخاصة بها لخدمة 1068 وحدة إسكان اقتصادي و484 وحدة إسكان اجتماعي و381 محلاً تجارياً و40 محلاً ملحقاً بالإسكان الاستثماري بتكلفة إجمالية تقدر 50 مليون جنيه عام 2019.

وجارٍ استلام وتشغيل محطة رفع صرف صحي ومعالجة البرجاية لخدمة قرية البرجاية والقرى المجاورة لها بقيمة إجمالية تقدر بـ125 مليون جنيه عام 2020.

كما تم عمل إحلال وتجديد لعدد من المحطات التابعة للفرع لرفع كفاءتها وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين ومنها: محطة رفع شلبي بقيمة تقدر بـ2 مليون جنيه، محطة رفع الصهاريج والمجلس بقيمة تقدر بـ1.8 مليون جنيه، وخط طرد محطة الصهاريج بقيمة تقدر بـ4.2 مليون جنيه، محطة رفع المنصورة بقيمة تقدر 2.6 مليون جنيه، خط طرد محطة المنصورة بقيمة تقدر 4.3 مليون جنيه، خط انحدار بشبكة الصهاريج بقيمة تقدر 2 مليون جنيه، محطة رفع أرض سلطان والحلمية الجديدة بقيمة تقدر 4.4 مليون جنيه.

وكذا محطة رفع كوبري صالح بقيمة تقدر 2.5 مليون جنيه، ومحطة رفع تله الرئيسية وخط الطرد الخاص بها بقيمة تقدر 5 ملايين جنيه.

قال "الشهاوي" إنه فيما يخص شبكات المياه، فقد تم إحلال وتجديد وتدعيم شبكات المياه بنطاق فرع المنيا بطول 63290 متراً وإحلال وتجديد بالمحطات بقيمة اجمالية بلغت حوالي (17,200,000) 17 مليوناً، وبذلك يصل ما تم إنجازه من مشروعات صرف ومياه بمركز المنيا إلى حوالي 378 مليون جنيه.

وأكد "الشهاوي" أن الشركة ملتزمة بكافة توجهات الدولة وتكليفات المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى من أجل توفير كوب مياه نظيف وصرف صحي آمن وأن المرفق سيشهد خلال المرحلة المقبلة طفرة في الخدمات.