مختار نوح: الشعب المصري واع لكل مخططات جماعة الإخوان الإرهابية

قال مختار نوح الخبير المتخصص في شؤون الجماعات الإرهابية، إن جميع المنتمين للجماعات الإرهابية لا يدافعون عن قضية تخص الشعب المصري، لكن يدافعون عن وجودهم واستمرارهم في القنوات التابعة للإخوان، التي يعملون بها ويتقاضون فيها 187 ألف جنيه في الشهر.

وأضاف نوح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى، في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن "حركة يناير معجزتش لسه وأي شخص هيفتكر اللي حصل فيها وهي طلعت من مجموعة من الأشخاص كانوا بيطالبوا بالعيش، الحرية، والعدالة الاجتماعية، وفوجئوا إن الإخوان ضدهم طوال الـ4 أيام ويقولون إن هذا عمل يغضب ربنا وعصام العريان نفسه اتكلم في التليفزيون وأعلن عن موقف الإخوان، وأنهم لن يشاركوا في هذا الهرج وأصدروا بيان بذلك".

وتابع: "في اليوم الرابع الإخوان عدلت وغيرت قرارها علشان لقت إن الهرج موجود وإنها ممكن تركب الموجة، وإن الشعب عاش التجربة من 9 سنين ومش هيلحقوا ينسوها للنهارده، والشعب المصري شعب عاقل عاش تجربة معينة ونزل بإخلاص وحسن نية وشاف تدمير البلد بعينه وظن أن المقصود هو عيش، حرية، وعدالة اجتماعية، لكن طلع إن المقصود بأن الإخوان يبقوا موجودين".

وتابع: "عندما تولى الإخوان حكم مصر حرقوا الكنائس، والمساجد، قتلوا الناس في الشوارع، أفقروا البلد، وحل المشاكل لديهم مثل الكهرباء (الواد بياخد عشرين جنيه ويقطع الكهرباء)"، مؤكدا أن تصور الإخوان لحل المشاكل كان من الواضح أنه سطحي غير ذلك أنهم أهل عنف.