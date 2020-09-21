القبض على شاب أطلق شمروخ بمدخل أحد المسارح في الإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية من القبض على شاب لاتهامه بإطلاق شمروخ بمسرح في الإسكندرية، وتحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.

وتبلغ لقسم شرطة العطارين بمديرية أمن الإسكندرية بوجود مشاجرة دون إصابات بمدخل أحد المسارح بدائرة القسم، وانتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ، وتبين من الفحص أنه عقب انتهاء أحد العروض المسرحية أطلق أحد الأشخاص "حلاق" مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك، في أثناء وجوده بمدخل المسرح بإطلاق ألعاب نارية "شمروخ" ابتهاجا منه بانتهاء العرض، وتبين أن المذكور "في حالة سكر".

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.