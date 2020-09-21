القبض على شاب أطلق شمروخ بمدخل أحد المسارح في الإسكندرية
كتب:
محمد بركات
02:34 م | الإثنين 21 سبتمبر 2020
صورة ارشيفية
تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية من القبض على شاب لاتهامه بإطلاق شمروخ بمسرح في الإسكندرية، وتحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.
وتبلغ لقسم شرطة العطارين بمديرية أمن الإسكندرية بوجود مشاجرة دون إصابات بمدخل أحد المسارح بدائرة القسم، وانتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ، وتبين من الفحص أنه عقب انتهاء أحد العروض المسرحية أطلق أحد الأشخاص "حلاق" مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك، في أثناء وجوده بمدخل المسرح بإطلاق ألعاب نارية "شمروخ" ابتهاجا منه بانتهاء العرض، وتبين أن المذكور "في حالة سكر".
واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.