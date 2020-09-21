صحة الغربية: 5 آلاف 636 حالة شفاء من "كورونا"

أكد الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، أن عدد المتعافين من فيروس "كورونا"، داخل أقسام العزل في مستشفيات المحافظة، بلغ أمس 37 مريض، وتم السماح لهم بالخروج بعد التأكد من تماثلهم للشفاء.

وقال وكيل وزارة الصحة، في تصريحات اليوم الاثنين، إن العدد الإجمالي للمتعافين من فيروس "كورونا"، منذ بدء الجائحة وحتى أمس، على مستوى محافظة الغربية، بلغ 5 آلاف و636 حالة شفاء، وأضاف أن كافة الأطقم الطبية في مختلف مستشفيات المحافظة، المتواجد بها أقسام للعزل واستقبال مصابين بفيروس "كورونا"، يواصلون الليل بالنهار، من أجل مساعدة المرضى في الانتصار على هذا الفيروس والقضاء عليه.

ووجه "حميدة" الشكر لكافة الأطقم الطبية، التي اعتبر أنها تضحي بنفسها، وتعرض حياتها للخطر، من أجل توفير رعاية طبية للمرضى، سواء المصابين بفيروس "كورونا"، أو غيره من الأمراض.