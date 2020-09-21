"مبرة" بني سويف يستقبل مرضى التأمين بعد انتهاء "عزل كورونا"

بدأ مستشفى التأمين الصحي في بني سويف "المبرة" في العمل بشكل طبيعي داخل الأقسام المختلفة بالمستشفى، عقب تعافي وخروج آخر حالة مصابة بفيروس "كورونا"، كانت تخضع للعلاج بالمستشفى، الذي تم تحويله في وقت سابق لعزل المصابين بالفيروس المستجد.

وقال الدكتور محمد يحيى، مدير عام المستشفى، إنه تم تطهير وتعقيم المستشفى بالكامل، قبل عودته للعمل بشكل طبيعي في مختلف الأقسام، والتأكيد على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وغرف العمليات، وغيرها من الأقسام.

ووجه مدير عام مستشفى "المبرة" الشكر لكل الفريق الطبي الذي شارك في مواجهة "جائحة كورونا"، على مدار 4 شهور، وتقديم الخدمة الطبية للمرضى بكل تفان وإخلاص.

ومن جانبه، تفقد الدكتور حسن محمود سليمان، مدير عام فرع التأمين الصحي في بني سويف، بدء العمل بالمستشفى بعد خروج آخر حالة "كورونا" من قسم العزل، وتفقد أقسام الاستقبال وغرف العمليات، لمتابعة جاهزية العمل، والتأكيد على توافر جميع الأدوية والمستلزمات، وعدم تواجد أي أعطال بالأجهزة، ومتابعة انتظام حضور جميع العاملين بالمستشفى.

وقال مدير عام فرع التأمين الصحي: "لدينا توجيهات صريحة وواضحة بتكثيف المتابعة والرقابة على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين بجميع المستشفيات"، وذلك في ظل اهتمام القيادة السياسية بالخدمات الحيوية التي تهم المواطن في حياته اليومية، وفى إطار توجيهات الدكتور محمد ضاحي، رئيس مجلس الإدارة، والدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف.