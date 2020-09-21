يجوبون الشوارع لمساعدة مرضى كورونا.. أحمد يونس يستضيف فريق "الجيب"

استضاف الإعلامي أحمد يونس، في برنامجه "أتوبيس السعادة"، المذاع على فضائية "dmc"، فريق "الجيب"، للحديث حول نشاطهم ومساعدتهم مرضى فيروس كورونا عبر سياراتهم "الجيب".

وقال محمد الحسيني، مؤسس الفريق، إن الفكرة بدأت مع أزمة السيول التي حدثت في القاهرة وبعض المناطق بداية العام الجاري، ثم أعقبها أزمة فيروس كورونا، لافتا إلى أنه تلقى اتصالا من أحد الأشخاص الذين يتابعونه عبر صفحته على "فيسبوك"، للانضمام له لنقل اسطوانات الأكسجين لمصابي كورونا.

وتابع: "اشتغلنا مع بعض ووزعنا 5 أسطوانات في الأول، كان سعرها 700 أو 750 جنيها والأسطوانة الخامسة وصل سعرها لحوالي 3000 جنيه، ودلوقتي وصل عدد الأسطوانات لـ300 أسطوانة، الموضوع وسع واحتاجنا نجيب أسطوانات أكتر واتوسعنا لحد ما بقى الفريق مكون من 30 عربية وحوالي 60 واحد في الإدارة بس".

من جانبه قال الصيدلي أنس صالح، مؤسس الفريق، إنه أصيب بفيروس كورونا وطلب الأطباء منه توفير أسطوانة أكسجين لاحتمالية استخدامها لعلاجه، فقرر شراء اسطوانتين واحدة له وأخرى لأحد المرضى لمساعدته، وهذه كانت بداية الفكرة

وأوضحت أميرة شاكر، مسؤولة التواصل مع المرضى، أنها مسؤولة هي ومجموعة من البنات عن صفحة الفريق، جزء منهن يختص بتلقي الأشعة والتحاليل من المرضى، ثم يتم التواصل مع الأطباء المختصين والذين من شأنهم تشخيص الحالة وإعطاء الأدوية، وإذا احتاجت الحالة للأكسجين يتم الحصول على بيانات المريض لتوصيلها له وتركيبها بواسطة الأطباء.

وأشار علي الوزان، مسؤول الحركة والنقل، إلى أنه من العراق، وجاء هو وعائلته لمصر بسبب الظروف الموجودة بالعراق، لافتا إلى أنهم قرروا البقاء بشكل مؤقت ولكنهم وجدوا مصر أفضل، موضحا أنه مسؤول نقل الاسطوانات.