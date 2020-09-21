عضو بـ"الشيوخ": قضايا المواطن على رأس أولوياتنا

أكدت الدكتورة سامية أنسي حبيب، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، أن المجلس بعد عودته يشكل أهمية كبرى للحياة السياسية، خصوصا مع وجود القوائم الحزبية التي ساعدت على تنشيط الاحزاب واختيار شخصيات في كل المجالات.

وقالت أنسي، خلال مراسم استخراج كارنيه العضوية للمجلس، اليوم، في تصريحات للمحررين البرلمانيين إن من أهم الأهداف وعلى رأس مناقشة القضايا التي تهم المواطن إضافة الى مساعدة مجلس النواب في مناقشة التشريعات التي يحيلها "النواب" إلى الشيوخ.

وواصل أعضاء مجلس الشيوخ التوافد على لجنة استقبالهم لاستخراج "كارنيهات" العضوية بحضور المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية، والمستشار محمود عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ، حيث استمرت اللجنة في عملها منذ أمس، ليومين لاستقبال الأعضاء الجدد.