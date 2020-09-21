3 وزارات تكرم الفائزين بمسابقة "رؤية" للفكر المستنير

كرم محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، والدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الاثنين، بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية بالسادس من أكتوبر، الفائزين فى المسابقة البحثية "رؤية" للفكر المستنير.

كما كرم وزير الأوقاف، أيضا الفائزين فى مسابقة الأوقاف والجمهورية الرمضانية لعام 1441هـ – 2020، حيث أعلنت الوزارة عبر موقعها الإلكترونى أسماء الفائزين، مشددة على ضرورة الحضور مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، وسلم الوزير مجموعة كتب مهداة من وزارة الثقافة لكل فائز.

وقال الدكتور رضا حجازي، أن استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة 2030 الهدف الرابع بها هو بناء فرد قابل للتعددية يقبل الاختلاف يستطيع المنافسه محليا وعالميا وهذا سيحدث بالاهتمام بجميع القيم وليس بالجانب المعرفي بمفرده ليستطيع التكيف وقابلا للتعلم والمنافسة، لذلك نظام التعليم الجديد يركز على مهارات القيم.

وأضاف، خلال حفل التكريم، خلال توزيع جوائز مسابقة "رؤية" للفكر المستنير، بمقر أكاديمية الأوقاف بأكتوبر، تعليم القيم واكتسابها ليس بالأمر اليسير فهو ليس مجرد معلومات تقال، وإنما لابد من أن تلامس الوجدان ويكون هناك قدوة لتصبح قيمة في السلم القيمي للفرد، ولدينا 6 قيم بكتاب القيم والأخلاق، للصف الثالث الابتدائي كلها مباديء سماوية سامية هي الحب الرحمة الاحترام الاتقان الأمانة المثابرة، ومكونات الكتاب قصص تؤثر في الوجدان وليست مادة علمية، لذلك المسابقة أحدثت حراكا كبيرا على مستوى الثقافة الدينية، ما بين الطلاب والمعلمين، وبدأ يحدث نشر وتبادل حول المسابقة على مواقع التواصل وهذا حراك مهم.