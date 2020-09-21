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السجيني: الدولة قدمت تسهيلات كبيرة بشأن ملف مخالفات البناء

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محمد عزالدين
03:18 ص | الإثنين 21 سبتمبر 2020
أحمد السجيني

أحمد السجيني

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة أوصت بعد صدور قانون التصالح في مخالفات البناء تخفيض أسعار التصالح، وإعادة صياغة البيان الإعلامي، موضحا أنه عندما تحققت تلك التوصيات حدث في هذا الملف نقلة نوعية بشكل كبير جدًا.  

وأضاف "السجيني" خلال لقاء ببرنامج "من مصر"، المذاع على شاشة قناة "cbc"، أن الدولة قدمت تسهيلات كبيرة بشأن ملف مخالفات البناء، كما أنها تعمل في العديد من الملفات بشكل متوازٍ مثل مواجهة ملف التوك توك، والأسواق العشوائية والمواقف العشوائية والرسمية وملف تدوير القمامة.

وأشار إلى أن العلاقة المالية يجب أن تكون متوازنة ومتناسبة وبحزم سداد كبيرة، "أرض اللواء والإسكندرية مبقتش عشوائية لوحدها، مكنش المواطن الشريك الأول والأخير في هذه التلفيات".

وأكد أنه بعد تخفيض أسعار التصالح وحث الإعلام للمواطنين بضرورة التصالح، تضاعفت حصيلة مبالغ التصالح 7 مرات في أقل من أسبوعين، الاستجابة كانت أكبر لأنه فهم.

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