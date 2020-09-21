عضو "الشيوخ" يحذر من عودة كورونا في الشتاء

حذر الدكتور أسامة فهيم منصور أستاذ الأمراض الصدرية وعضو مجلس الشيوخ من زيادة جائحة كورونا في فصل الشتاء، لافتا إلى أن معدل الإصابات بفيروس كورونا سيزداد في فصل الشتاء مع شهر يناير وفبراير بسبب عدم اكتشاف لقاح حتى الآن، موضحا أن الفيروس يضعف في الصيف وتقل حدة أعراضه بينما يقوى في الشتاء.

وطالب النائب فى تصريحات صحفية عقب استخراج كارنيه العضوية، اليوم الاثنين، بمجلس الشيوخ بأن يتم مراعاة التباعد الاجتماعي في المدارس والجامعات، بأن يكون مسافة بين كل طالب وآخر لمسافة متر ونصف، مع ارتداء الكمامات لأن إصابة أي طالب بالعدوى سيؤدى إلى نقلها لأسرته وزيادة الأعداد المصابة، مضيفا أنه إذا تعذر الالتزام بالإجراءت الاحترازية يكون التعليم عن بعد أفضل وسيلة.